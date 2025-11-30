Л едената кралица Асдис Ран избра БГ „Снежна кралица 2025” на бляскава церемония в София.

17-годишната ученичка Габриела Найденова грабна приза. Брюнетката се пребори за приза в конкуренция с още 11 момичета от цялата страна, а водеща на конкурса бе Елена Тричкова, която е и организатор на събитието, заедно с Александра Кашкина.

Победителката Габриела Найденова.

Полиграфия

Победителката Габриела учи полиграфия – професия, която развива усещането ѝ за композиция, цветове и детайл, но истинската ѝ страст винаги е била модата. От малка Найденова обича да съчетава дрехи, да експериментира със стилове и да търси себе си в различните визии. Днес това вече е част от ежедневието ѝ – тя снима дрехи за модни брандове, учи, развива се и не спира да мечтае. Габриела мечтае за кариера в модата – подиумите, фотосесиите и цялата естетика на този свят ѝ носят усещането за дом. Един ден иска да създаде собствен бранд за дрехи. А най-съкровената ѝ мечта е далеч по-тиха, но много силна – да открие приют за животни.

Жури

Първа подгласничка стана Исабел Григорова, а трето място беше присъдено на Александра Сугарева. Публиката също имаше право на глас и избра за свое лице Велислава Керемидчиева. В състава на журито се откриха Дения Пенчева, Асдис Ран, Мистър Ливан и Никол Мурджева. За настроението на гостите пък на сцената се изявиха Ивена, Теодора, Малена и Амир.