Х оливудският актьор Джордж Клуни ще трябва да пропусне поредица от важни събития на филмовия фестивал във Венеция, тъй като се бори със синусова инфекция, потвърди негов представител пред Fox News.

„Джордж е диагностициран със синусова инфекция и е получил лекарско предписание да намали всичките си дейности“, заяви представител на Клуни в четвъртък. Клуни не се появи на пресконференция за „Джей Кели“, последния му филм, режисиран от Ноа Баумбах и пропусна престижна вечеря с колегите си Адам Сандлър и Лора Дърн.

Според съобщенията, актьорът е бил видян да се качва на водно такси около 16:00 часа местно време в сряда, докато тихо е напускал хотел „Ексцелсиор“, за да си почине, пропускайки почти всяко важно задължение за пресата за деня. Отсъствието му се удължи и на следващия ден, тъй като Клуни пропусна и официалната пресконференция за премиерата на Netflix.

Клуни пристигна във Венеция във вторник със съпругата си Амал. Двойката пристигна с лодка в елегантно съгласувани ансамбли, вдъхновени от Италианската Ривиера. Амал зашемети с шикозна светложълта рокля, с топ без ръкави и златен колан, стегнат в талията. Тя допълни образа със златни обеци и бяла мини чантичка, докато холивудската двойка се разхождаше ръка за ръка по улиците на Венеция.