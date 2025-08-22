П олицията в Лос Анджелис задържа рапъра Лил Нас Екс.

Причината – появил се на улицата само по бельо и с каубойски ботуши, пишат медиите отвъд Океана.

Изпълнителят на Old Town Road е бил арестуван и отведен в болница заради "предполагаема свръхдоза".

Сайтът за знаменитости Ти Ем Зи публикува видео, показващо 26-годишния артист да се разхожда по една от главните улици на Лос Анджелис и да се обръща директно към човека, който го снима с думите: "Давай, бейби!" или "Не закъснявай за партито тази вечер!".



Според говорител на местната полиция служители на реда са се отзовали на подаден сигнал за "гол мъж, който върви по оживен булевард", без да разкрива самоличността му. При пристигането им той се е нахвърлил върху полицаите и се е опитал да ги възпрепятства, след което е бил задържан и откаран в болница.

Източник: БТА