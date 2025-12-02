П опфолк певицата Анджи Илиева се оказа “сгодена“ за фалшив Емрах Стораро.

История, достойна за сериал, се завъртя около нея, след като в социалните мрежи се появи статус, в който тя и профил с името на сина на Тони гордо се обявяват за сгодени. Само че истинският Емрах изобщо не знае за тази любовна приказка.

Профил

„Обади ми се на видео, видях, че е той…“, разказа пред „Телеграф“ Анджи, още видимо объркана от случилото се. Според нея всичко започнало невинно. Профил във Фейсбук, снимки на Емрах, внимание, комплименти… и след седмица видеообаждане, в което тя за кратко вижда лицето на певеца. 30 секунди, които се оказали напълно достатъчни Анджи да повярва, че отсреща е реалният Емрах. След това профилът мистериозно изчезнал само за да се появи нов, още по-настойчив. „Даваше големи заявки - няколко пъти ми каза, че скоро трябва да се видим, но бил много ангажиран“, споделя певицата.

Публично

Накрая измамникът решил да направи “връхната точка” на романтиката: предложил й да се сгодят публично в социалните мрежи, за да „покаже колко е сериозен“ към нея. Но щом Анджи започнала да настоява за реална среща, той се изпарил. И тогава картината се избистрила, всичко било лъжа. Според певицата някой си е направил „глобална шега“, използвайки дори изкуствен интелект, за да сглоби видео и да имитира гласа на Емрах. Нейното предупреждение е ясно: „Бъдете много внимателни с кого контактувате онлайн!“.