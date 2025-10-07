П опфолк сензацията Десита разтърси социалните мрежи с прочувствено видео. Кадрите показват младата певица с насълзени очи докато прави липсинг на най-новото си парче, което предстои да излезе.

Клипът мигновено предизвика вълна от коментари и догадки – истински ли са сълзите ѝ или просто рекламира новия си музикален проект. Певицата обаче запази мълчание и не коментира какво се крие зад емоционалното видео.

Единствената следа остави в текста на новото си парче, посветено на "най-доброто момче". Думите, които изпява, звучат като изповед от разбито сърце:

„Ти си толкова добро момче. Виж ме, че не ставам за обичане. Той ме развали, направи ме безчувствена и ей така даде ме. Много често като се целуваме, боли ме, че така излагах те. И теб боля те, и мен боля ме.“

Междувременно попфолк певецът Меди пусна новата си песен "Приказка", в която отново се пее за раздялата на двама влюбени. С думите:

"Имало едно време двама влюбени. Приказката свърши лошо и ги раздели. Мразя, като се разчувствам - глупаво е, знам! И главата си блъскам, и не излизаш пак оттам",

започва прочувственото парче.

В края на лятото фенове изловиха Десита и Меди в хитово заведение в Слънчев бряг. На кадрите ясно се вижда привъразността между двамата. Певицата не спира да целува и прегръща изпълнителя на „Зарязан“ пред погледите на колеги, приятели и множество посетители. На едно от видеата ясно се вижда как Меди си пуши пура, а Десита го хваща през врата и го целува страстно по устата. Именно със запечатаната целувка двамата потвърдиха, че наистина са гаджета и имат връзка, а според мълвата дори живеят заедно.

Това е втората дълга връзка на Меди след раздялата му с плеймейтката Моника Валериева, с която изживяха бурни взаимоотношения на приливи и отливи. Десита също не е забелязвана в мъжка компания след разлъката й с покойния фолк певец Денис Теофиков. Те бяха голяма любов, но за кратък период от време, въпреки това тя страда много след смъртта му и дори направи песен в негова памет.

Остава въпросът - вдъхновени ли са новите им емоционални песни от реални събития, или просто умело влизат в роля?