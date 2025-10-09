Ч овека глас Красимир Аврамов е прецакал 70-годишния юбилей на колежката си Кичка Бодурова в НДК, научи „Телеграф“.

Естрадната легенда е искала да почерпи почитателите си с най-хубавите си песни в зала 1 на 29 ноември, но вместо тях по същото време ще звучат изпълненията на звездата от „Евровизия“.

Тъжно

„Тъжно ми е, много ми е тъжно… защото не очаквах представител на такава институция като НДК да се отнесе толкова неуважително. Миналата година преди концерта ми там през ноември исках да запазя датата 29.11. 2025 (моя рожден ден) за последен мой концерт на тази сцена. (През 2006 г. поставих началото на една традиция и после други колеги ме последваха.) Беше ми отговорено че 28, 29 и 30 ноември са кинопрожекции и е абсолютно невъзможно. Настоявах, помолих се, но уви. Вчера бях много разочарована, като разбрах, че всъщност датата е дадена - и то за концерт. Благодаря ви за съвместната работа на всички мои концерти там - винаги с взаимно уважение! Но много ми е мъчно! Това исках да бъде моят последен концерт в НДК, в деня на моя сериозен житейски юбилей“, изплака Кичка.

Знак

“Не тъгувай! Приеми го като знак, че не трябва това да е последният ти концерт там. Имаш още много да дадеш на българската музика и публика“, коментираха най-верните фенове на певицата. Краси Аврамов ще покаже на софийска сцена спектакъла си „Вдъхновението Попопера“, който представи премиерно на Античния театър в Пловдив. През април концертът му е обявен за 3 октомври с участието на Симфоничния оркестър на БНР, 100 Кила, момичетата от „Тринити“, Karen Briggs, Такуя Танигучи. През септември обаче организаторите сменят датата на 29 ноември, като този път в списъка с участници са добавени народните певици от квартет „Славей“, Калин Жечев – бенд, и още много звезди.

Лео Богдановски