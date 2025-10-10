Г олемият български актьор Павел Поппандов скочи на колегите си от НЛО Георги Мамалев и Антон Радичев по повод потвърждението за незаконното уволнение като главен режисьор на Народния театър „Иван Вазов“ от директора Васил Василев.

ВОЙНАТА СРЕЩУ ВАСИЛ ВАСИЛЕВ: Сашо Морфов наказан административно, че бил обидил шефа на НТ "Иван Вазов"!

„Да, но онова бездарие Василчо няма кой да го изрита от театъра! Това нищожество се крепи от Мамалевци, Радичевци и подобни дребни душици!!“, пише Поппандов под публикация на Рени Врангова, която съобщава новината след решението на Софийския градски съд (СГС).

Прекомерно

Основните доводи на магистратите да отменят уволнението на Морфов и да го възстановят на поста, са свързани с тълкуването им, че позицията на главния режисьор е основно с художествено-творчески функции, а с тях е натоварен персонал с ненормирано работно време и не може да се търси отговорност от Морфов за това, че не е бил на работа в три конкретни дни, пише Lex.bg. Съдът не се съгласява, че режисьорът е уронил доброто име на работодателя си с надписа на кабинета на директора Васил Василев и в интервю, когато заяви, че „Народният театър е дъщерна фабрика на Доган и Борисов“, като приема, че с думите си в случая е изразил правото си на мнение и гражданска позиция. Отделно и двете инстанции констатираха, че дори да е имало нарушение, то най-тежкото дисциплинарно наказание е прекомерно.

Коментари

„Незаконно уволнен“ и „Ура“ - написа Рени Врангова в личния си профил в социалните мрежи. Под публикациите й имаше много коментари. „Вън негодниците от театъра! Директори на Враца, Народен, Разград и т.н.“, пише Станислав Дойнов, син на Сашо Дойнов. „Браво!“, пише Вида Пиронкова, а Къци Вапцаров се включва: „Хайде сега директор на театъра“.