К ултова звезда от прочутия сериал "Спасители на плажа" подпали мрежата с горещо видео от любимия ѝ червен плюшен диван.

Перфектната ѝ фигура и неувяхваща красота крият истинската ѝ възраст и феновете на сериала никога не биха ѝ дали годините.

53-годишната Кармен Електра се сбогува бляскаво с най-милото си нещо, преди да се премести в нов дом.

Бившият модел на Playboy подпали фантазиите с черния си сатенен корсет с дълбоко деколте и дънкови мини шорти. Естествено, не липсват и класическите в жанра мрежести чорапи, ботуши до коляното.

Кармен позира в най-различни чувствени пози върху червен кадифен диван, флиртувайки с камерата със съблазнителен поглед и ръце на ханша.

„Кажете сбогом на червения диван! Време е да се преместя в нов дом, така че му казвам "сбогом". Червеното е повече от цвят, то е движение, емоция, спомен. Този диван донесе смях, късни нощи и безброй незабравими моменти. Сигурна съм, че някои от вас бяха част от тези спомени“, написа Електра в описанието на публикацията.

Феновете, разбира се, са във възторг.