Ф ермери във Великобритания почнаха да пускат музика на кравите, за да им подобрят условията на живот, но и с надеждата да увеличат млеконадоя, съобщава Би Би Си.

ТикТок е пълен с видеа, които навъртат милиони гледания. Британският фермер Чарлз Гоудби е един от фермерите, които пускат музика на кравите си, но твърди, че е започнал да прави това преди почти 10 години.

Инсталирахме нова роботизирана система за добив на мляко и понеже имаше много нови силни звуци, започнахме да пускаме радио, което да заглуши шумовете, обяснява той. По думите му тогава трендът бил да се пуска класическа музика на добитъка, така че той нагласил радиото на такъв канал. Това малко поотпусна кравите, посочи фермерът.

Гоудби обяснява, че зад пускането на музика на добитъка стои теорията за условните рефлекси и кучето на Павлов. Хармоничните звуци настройват психически кравите, че предстои доене, казва фермерът.

Новият тренд във фермите обаче е да се пуска джаз. Джазът ги отпуск, посочва друг фермер – Роб Хадли. По думите му те биха възприели добре и други музикални жанрове. „Може би малко Ози Озбърн“, шегува се той и добавя: „Честно казано, Ози Озбърн би ги уплашил до смърт“.

При всички случаи обаче фермерите са доволни, че техният труден занаят привлича напоследък толкова внимание.