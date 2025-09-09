Б ългаринът Джон Стояноф бил човекът, който въвел оранжериите в отглеждането на домати в Австралия. Това била истинска сензация за местните хора, защото пресата дълго коментирала цените, на които са построени оранжериите, наричани от вестникарите „стъклени къщи“. Самият Стояноф бил не по-малко интересна личност, тъй като се оказва, че той владеел свободно пет езика. За това пише Border Morning Mail, чийто архив (1934-1935; 1938-1954) е качен на сайта trove.nla.gov.au.

Експеримент

Стояноф според вестника се заселил в Австралия през май и създал оранжериите, които съдържат 1000 доматени растения, като се надявал плодовете им да узреят в рамките на три седмици. Оказва се, че това е общ проект със С. Джордж и Бил Коутлис, негови ръководители. Оранжериите са построени в Южен Олбъри, на брега на река Мъри, точно до Олив Стрийт върху земя, собственост на г-н Плупамер,

„Стояноф заяви вчера, че се надява да има узрели домати, готови „до 20 септември“, за да се улови добрият пазар, въпреки че на местно ниво цената щяла да бъде по-ниска“, става ясно от публикацията.

В нея подробно се описва как изглеждат самите оранжерии. „Те приличат на малки палатки, разположени на север-юг. Стъклени къщи ще се използват извън сезона за отглеждане на краставици, маруля и други подходящи зеленчуци.“

Връв

Това били шест дълги сгради, в които били вложени доста средства. „Стъклото е струвало повече от 1090 паунда, но трябва да се има предвид и цената на обработения и изсъхнал дървен материал, необходим за подпори и греди“, пише репортерът. Той разказва, че вътре има шест реда здрави растения, като някои цъфтят, а други имат малки плодове, всички държани изправени с помощта на връв. Всяко растение е получило много внимание, за да се гарантира, че излишните странични издънки и листа са отрязани, простичко и детайлно обясняват процеса на колтученето журналисти, цитирайки Стояноф. Самият той е споделил, че четирима мъже за три седмици са построили остъклените къщи, като стените на сградата могат да бъдат премахнати, ако температурата вътре стане твърде висока.

Българинът разказал, че растенията получават вода от малки напоителни канали.

Доматена прах пък се поръсва навсякъде, за да се предпазят от ларви и да се помогне в борбата с болестите. Използваните сортове са SZeuge de Marmamiy, Bonny Best и Earlyiana.

Впечатляващ

Българският бизнесмен градинар Стояноф явно е бил изключително обаятелна личност, защото репортерите са го окачествили като много впечатляващ с изключително чувство за хумор. Той им казал, че тази година „работи само с едното око, но следващата година ще използва и двете. Той е получил степен по селскостопанско инженерство във Виена“.

Представителят на пресата е особено впечатлен от умението му да говори пет езика, защото изречението завършва с две удивителни.

„Той може да говори пет езика: немски, чехословашки!!, руски, български, турски и малко гръцки.“ Явно английският е сметнат за даденост, но с него стават 6. Стояноф е обяснил, че стъклени сгради на континента (Европа) са по-високи и по-широко използвани, а климатът е значително по-студен. „Г-н Стояноф е имал свои собствени градини във Виена в продължение на пет години, но когато комунистите са влезли в страната, са ги конфискували въпреки факта, че в родината му, България, в момента управляват комунисти. В същото време той бил обявен за фашист и капиталист от комунистите в родината си“, разказва неговата история вестникът.

Топла храна за семената

Българинът Джон Стояноф приготвя „топла храна“ за семена и малки растения за засаждане следващата година, пише изданието. В допълнение към доматите в стъклените къщи се грижи за насаждения от маруля, засадени преди три седмици, които ще бъдат готови след две

седмици.

