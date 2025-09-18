Ф илмовият фестивал във Венеция мина без една от най-големите холивудски звезди. Израелката Гал Гадот бе спряна от участие заради страх от пропалестински протести.

Гадот трябваше да представи новия си филм „Снежанка”, в който играе ролята на злата кралица. Освен актриса обаче Гадот е офицер от запаса на израелската армия и е известна с яростната си защита на израелската позиция във войната в Газа. Позицията на Гадот вече ѝ докара забрани да посещава редица мюсюлмански страни. Министърът на вътрешните работи на Ливан Ахмад Ал-Хаджар обяви красавицата за персона нон грата, а новият ѝ филм директно бе забранен там.

Политиката

Позиция, различна от тази на управляващите, често води до тежки забрани за популярни личности. Примата на руската естрада Алла Пугачова трябваше да бяга от Русия, след като тя и съпругът ѝ Максим Галкин публично осъдиха агресията в Украйна. Само един месец бе необходим на Алла да се противопостави на официалната позиция на Русия. Още три месеца по-късно официалният говорител на Кремъл Дмитрий Песков заяви: „Очевидно тук и сега пътищата ни се разделят”. С днешна дата Алла не може да припари в Русия, тъй като е осъдена задочно и има издадена заповед за незабавния ѝ арест.

В тежък конфликт, но с властите в Китай, влезе актьорът Ричард Гиър. Поводът бе участието му във филма „Червеният ъгъл”, който критикува местните власти. Вероятно Гиър би могъл да се размине с тежката санкция, ако просто си беше мълчал, но вместо това той нападна официален Пекин и призова за независимост на Тибет. Острият език на актьора неведнъж го е вкарвал в конфликти. Гиър бе на първата линия по време на последната емиграционна вълна, която тласна милиони бежанци от Африка към Европа. Гиър влезе в конфликт с италианския вицепремиер по онова време Матео Салвини. В резултат на това Салвини издаде заповед актьорът да не влиза в Италия. Заповедта падна в съда, но и до днес Гиър гледа да не стъпва там.

През 2017 г. китайското министерство на културата обяви, че заради „лошото му поведение противоречивият певец Джъстин Бийбър” получава забрана да влиза в Китай. Официалните мотиви са, че той влияе зле на местните млади хора, но истината е, че Бийбър бе наказан също заради каузата на Тибет и подкрепата си за Далай Лама. Бийбър се снима и как се прекланя в японския шинтоистки храм Ясукуни и с това допълнително вбеси Пекин. Храмът е център за поклонение пред японските войници, загинали във Втората световна война. В Китай нямат право да влизат още Лейди Гага и К-поп групата БиТиЕс, които дразнят Пекин с политическите си позиции. Заради филма си „Седем години в Тибет” и подкрепата за Далай Лама сходна забрана да влиза в Китай получи и актьорът Брад Пит. Пекин отказа виза и на Кейти Пери, като поводът беше... рокля. Певицата трябваше да дефилира на шоуто на Victoria Secrets в рокля на сънчогледи. Точно слънчогледите обаче са символ на съпротивата срещу управляващите в Пекин.

Криминално

Крис Браун през 2010 г. се призна в съда за виновен в това, че е пребивал тогавашната си приятелка Риана. Проявите на жестоко насилие се оказаха достатъчно основание за Канада, Великобритания и Австралия да отменят концертите му и да му забранят да влиза на тяхна територия. Впоследствие Великобритания и Канада вдигнаха ограничението, но и до ден-днешен Браун не може да стъпи в Австралия.

Истинска напаст за своите домакини е музикантът Снуп Дог. Той получава забрана да влиза във Великобритания, след като още на летището потрошава магазин за безмитна търговия. В Австралия, Нидерландия и Норвегия рапърът вече не може да влиза, след като се е опитал да вкара наркотици във всяка от тях.

Обидно

Актьорът Алек Болдуин пък не може да отиде във Филипините. Той получи забрана да влиза в страната след един според него безобиден коментар пред CBS, в който казва, че ще си поръча филипинска булка, която да му доставят по пощата. На правителството в Манила обаче явно не му е било смешно, защото хлопва вратата на актьора. Тежка забрана да припарва до Казахстан има актьорът Саша Барън Коен. Според местните власти неговият герой Борат е нанесъл непоправими щети на имиджа на страната. По тази причина Коен няма право да влиза в Казахстан, докато е жив. Рапърът Ейкън пък решил да се пошегува в свой клип на песента си с Давид Гета. Ейкън се помайтапил със статуя на Буда в Шри Ланка. На местните обаче изобщо не им било смешно, защото статуята е свещена, а рапърът бил изритан, без право да се връща.

Секси

Лейди Гага има и забрана да влиза в Индонезия. През 2012 г. ислямски фундаменталисти не я пуснаха да слезе от самолета и заляха правителството с жалби, според които вулгарното шоу на певицата ще разврати местната младеж.

Бионсе пък има забрана да влиза в Малайзия. Местните фундаменталисти казали, че може да излезе на сцената само ако не е разголена и кожата ѝ е покрита от главата до петите. Първоначално Бионсе пробвала да излезе и да прави шоу, както си знае, но получила заповед да напусне страната и да не се връща. Парис Хилтън безспорно е много секси, но това изобщо не ѝ помогна да влезе на територията на Япония и да представи модната си линия. Токио използва като мотив факта, че Парис на два пъти е признавала в съда, че шмърка кокаин и дори е изтърпяла условна присъда от една година.

Още от 2010 г. Елтън Джон има забрана да влиза в Египет. Ембаргото е наложено заради подкрепата му за местната общност от гейове и лесбийки. С абсолютно същите мотиви забрана да влиза в страната получава и Мадона, която е в черния списък на нежелани чужденци и от Москва.

С чисто нова забрана, но в обратната посока се уреди легендарният режисьор Уди Алън. Той се появи на филмов фестивал в Москва и дори поздрави на руски публиката. Поведението му беше определено като „позор”. Киев обяви, че занапред не иска да има нищо общо с твореца.