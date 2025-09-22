- Как искате да бъдете запомнен?

- Ако умра?

- Да, всички си отиват от този свят. Ако можете да изберете само едно нещо, с което да ви свързват?

- Искам да бъда запомнен със смелостта за моята вяра. Това би било най-важното нещо. Най-важното е вярата в живота ми.

Този пророчески отговор дава застреляният консервативен активист Чарли Кърк в интервю за подкаста на д-р Милтън Гонзалес дни преди огромната трагедия, която разплака цяла Америка. Видеото стана вирусно, след като човекът, наричан „Божия глас на Тръмп сред младите“, беше прострелян фатално от Тайлър Робинсън по време на среща със студенти и ученици в университет в щата Юта.

Хиляди млади хора се стекоха на погребението на Чарли Кърк

Вълна

Безпрецедентна вълна от подкрепа и желание за промяна се надигна след злокобното убийство на Кърк. Само за седмица новите заявки за откриване на клонове на организацията, създадена от Чарли – TPUSA, надхвърлят 54 000. Те са с искания от ученици и колежани, което също няма аналог в най-новата история на Щатите. За огромното влияние на консервативния активист и подкастър говорят и милионите американци, които скърбят за него и изпълват стадионите, в които го изпращат в последния му път. Погребението на Кърк ще бъде утре и на него ще присъства президентът Доналд Тръмп, вицето му Джей Ди Ванс и всички от екипа на държавния глава, които са били приятели с Чарли.

„Обичаме те, Чарли“, беше първата реакция на Тръмп и семейството му. А потвърждението за силата и влиянието на Кърк върху младите американци направи вчера Ванс. „Чарли Кърк създаде организация, която направи Тръмп президент, а мен вицепрезидент“, заяви той.

Предусещане

Един от най-обсъжданите въпроси в момента в САЩ е дали Чарли е предусетил смъртта си 5 минути по-рано. В социалните мрежи се разпространяват видеа, на които се вижда как той сваля сватбения си пръстен и го премества първо на показалеца си, а след това на кутрето. Преди да отговори на някой от дебатиращите, той го докосва, след това се усмихва и отговаря, показват клиповете. На пръстена има буквата „Г“, която съвпада с името на дъщеричката му Джиджи (на английски се изписва Gigi). Вдовицата му вече носи пръстена до нейния, който е с инициала на сина им. Някои анализатори дори предполагат, че Кърк е успял да види в последните минути и стрелеца Тайлър, който е бил на покрива на сграда на около 200 метра от сцената, но това не е потвърдено официално от властите. Обикновено влиятелният инфлуенсър ходи без охрана, но този път край него се вижда един гард, който обаче вместо да оглежда мястото, по-често си гледа часовника. Организаторите от университета пък не са взели всички предпазни мерки, които се изискват за подобно многохилядно събитие. Освен милиони последователи Кърк имаше и немалко опоненти и хейтъри, защото беше против абортите и джендър-идеологията. Проповядваше брака, вярата в Бог и свободата на словото. Неговите открити дебати събираха милиони гледания, защото той без страх влизаше в открит диалог с хора на противното мнение от неговото.

Отричане

До момента убиецът на Кърк мълчи. Той е направил признания в скрит чат със своя приятел транссексуален мъж, който е бил в момент на преход към жена. Именно той разкрива подробности за Тайлър, който се е криел в мрежата. Пред него той казва, че му е „омръзнало от тази омраза“. Било го е най-вече срам от баща му, който е заклет републиканец и 27 години е служил в полицията. Именно той предава сина си на ФБР и категорично отказва да вземе наградата от 100 000 долара, която беше обявена за всякаква информация за килъра. Както и самият Тръмп каза – семейството му е прекрасно, сега е съкрушено. Пушката, с която той убива инфлуенсъра, е на дядо му, а ДНК по кърпата, с която я увива, го заковава. Робинсън е със 7 повдигнати обвинения, а за него вече е поискана смъртна присъда.

Заявката

„Всички те трябва да знаят това. Ако сте мислели, че мисията на съпруга ми е била мощна преди? Нямате представа! Нямате представа какво току-що сте отприщили в цялата страна и в този свят. Нямате представа огъня, който сте запалили в тази съпруга. Виковете на тази вдовица ще отекнат по света като боен вик. Злодеите, отговорни за убийството на съпруга ми, нямат представа какво са направили. Убиха Чарли, защото той проповядваше послание за патриотизъм, вяра и милосърдна Божия любов“, каза вдовицата му. И направи най-голямата заявка:

“Чарли, скъпи. Чарли, обещавам, че никога няма да позволя на наследството ти да умре. Няма. Ще направя TPUSA най-голямото нещо, което тази нация някога е виждала. Обещавам. Чарли, обичам те. Обичам те, скъпи. Почивай в обятията на нашия Господ.”.

Цял куп световни звездни изразиха съжаление и се разплакаха след убийството на Чарли Кърк. Арнолд Шварценегер в диалог със студенти се разплака и сподели, че вместо Кърк да чете приказки на двете си деца за лека нощ, те ще четат за него като пораснат. Певецът Ед Шийрън пък изпълни парче, в което пее специално за Чарли. Майкъл Кийтън от „Батман“, Крис Прат, Меган Маккейн, Джо Роугън и още серия световни актьори и хора от шоубизнеса също се сбогуваха с Чарли през социалните мрежи. Дори Камала Харис изрази съболезнования и призна, че убийството не е начин да се запуши устата на хората, за да не изразяват възгледите си.

Шефът на ФБР: Ще се видим във Валхала, братко

„Почивай сега, братко. Ние сме на стража. И ще се видим във Валхала.“ С тези думи шефът на ФБР Каш Пател се обърна към вече покойния му приятел Чарли Кърк. Думите му обиколиха земното кълбо за броени часове и дадоха много хляб на мистиците, които изредиха куп теории за смисъла на обръщението. Както е ясно, Валхала е небесното царство, или наричано още чертог, в което отиват повалените в битка доблестни воини – викинги. Валхалла е място само за смелите воини.

Тръмп: Той имаше шанс да стане президент

Преди два дни US-президентът заяви: „Той беше страхотен млад мъж, невероятно бъдеще. Казах, Чарли, мисля, че имаш добър шанс някой ден да станеш президент. Никога не съм виждал някой да се свързва с младежи като Чарли, а те се свързваха с него и са съкрушени“. И допълни, че е бил убит, защото е изразил мнението си.

