82-годишният бивш военен Петко Минков от садовското с. Поповица е застрелял 22-годишния си внук, кръстен на него, по подозрение.

На този етап няма данни в дома на семейството миналия петък да е влизал ЧСИ за опис на имота, казаха от Пловдивската прокуратура.

Малко след 8 ч. в събота на 22 ноември т.г. дядо Петко застрелял с незаконна ловна пушка внука си и 76-годишната си съпруга Светла, а след това се самоубил.

Тревога

Около 8,30 ч. дъщерята на семейството, която живее на друго място, подала сигнал на тел. 112, като съобщила, че в къщата на родителите й „се случва нещо“. От полицията обясниха, че преди да сложи край на живота си, възрастният Петко се обадил по телефона на зет си – съпруга на дъщеря му, и казал, че „всичко е приключило“. След това нямало вече връзка с него.

След тревожния сигнал в къщата веднага били изпратени автопатрул от Асеновград, екип на Спешна помощ и пожарна. На първия етаж във всекидневната на дома полицаите открили труповете на бабата и дядото. Възрастният мъж бил седнал на диван и имал огнестрелна рана в шията, а съпругата му е убита в леглото с един изстрел в гърдите. Тя била лежащо болна. На втория етаж е открит трупът на техния внук, който е застрелян с 4 куршума.

Криминалисти са прегледали записи от камери в къщата и околните магазини. Иззети са биологични следи и гилзите. Назначени са експертизи. Изчистени са няколко версии, докато се стига до водещата. А тя е, че няма доказателства за друг извършител. Дядото е застрелял внука и съпругата си с незаконна ловна пушка и след това е сложил край на живота си.

Имотът

Разследващите съобщиха, че от около месец и половина внукът живял с баба си и дядо си в къщата. Преди това той бил при майка си в друго село. Дядото му прехвърлил собствеността върху имота, но вероятно по-късно е съжалил за това. Според съседи младежът вдигал шумни купони, но в полицията няма сигнали за скандали и насилие в семейството. След трагедията обаче са събрани доказателства по делото за влошени отношения между дядото и внука заради хaзартна зависимост на младежа и вероятността той да продаде семейната къща. Пред дъщеря си възрастният Петко изразил опасения, че през последно време внукът разполага с пари и си купува скъпи вещи. Дядото предполагал, че няма как тези средства да са от заплатата на момчето. То е работело в охранителна фирма. Събрани са доказателства за шумни сбирки в къщата, с които дядото не е бил съгласен, но няма подадени сигнали в полицията. Химическа експертиза на проби от кръвта на момчето ще установи дали е вземало наркотици. Назначени са и експертизи за алкохол в кръвта на тримата починали.

Сирак

Младият Петко останал сирак, след като баща му починал преди 3,5 г. По време на традиционния събор в селото мъжът участвал в брутално сбиване, тъй като се разправял с дилъра, който продавал дрога на сина му, съобщи Трафикнюз, цитирайки съседка на семейството. Бащата на Петко понесъл тежък удар и паднал на земята, като си ударил лошо главата. Бил настанен в болница с опасност за живота и по-късно издъхнал.

Семейството започнало да се разпада и след време младият Петко и майка му се върнали при нейните родители в с. Селци. Възрастните упреквали снахата, че е допуснала момчето да се дрогира.

Според съседи нищо в поведението на дядо Петко не подсказвало, че ще извърши такова престъпление. Той бил изключително грижовен съпруг и много всеотдайно се грижел за болната си жена. Отглеждал плодове и зеленчуци, имал животни.

„Отиде си много рано, мили сине. Ще ми липсваш много. Обичам те! Дано си на по-добро място“, написала ден след трагедията в профила си в социалната мрежа майката на убития младеж Мария, написа още Трафикнюз. Жената е сложила и жалейка като профилна снимка.

Търсел старчески дом

Бившият военнослужещ Петко Минков търсил старчески дом за себе си и съпругата си, за да се отърве от тормоза на проблемния си внук, съобщи Plovdiv24, позовавайки се на хора от с. Поповица. Съселяните описват бай Петко като добър и трудолюбив човек, който над 3 г. се грижил за болната си съпруга, след като тя претърпяла мозъчна операция. Жената била с деменция и трудноподвижна.

„Той не беше безхаберник. Оплакваше се, че внукът му по цяла вечер прави купони и оргии и не може да спи вечер, а на другата сутрин трябва да е адекватен за грижите за жена си. Момчето беше добро и кротко, но не се знае какво се случва след алкохола и наркотиците. Изкарваше по 1-2 месеца на работа и напускаше. По цяла нощ се шляеше по улиците с една група. Тази група го поведе по лошия път с наркотиците и алкохола“, разказаха хора от селото.

Бай Петко има дъщеря, която от години живее в Северна България. Внукът му, носещ неговото име, е син на неговия син. „Бащата на малкия Петко се спречква с негов приятел на събора, пита го защо продава наркотици на сина му. Онзи го бута, той пада, удря си главата и почива. Бай Петко всеки ден се разминаваше с убиеца на сина си. Тежко му беше и болно. Как го преживя, не се знае“, казват още съселяни.

Хората нямат обяснение за трагедията, която се разигра в семейството на 22 ноември т.г. Предполагат, че силен афект е причина за двойното убийство. Хората в Поповица отричат бившия военнослужещ да е купил малък мотор на внука си. По думите им той го купил за себе си, за да може да се придвижва по-бързо до магазина и да се връща при жена си.

