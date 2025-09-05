И убийците понякога ги убиват, както и похитители изчезват. В разгара на COVID пандемията един осъден за грабеж и убийство мъж бе разстрелян на път за фитнес в София. Екзекуцията му не е разкрита и остава в графата „студени досиета“.

Престъплението

29 септември 2021 година, 7,50 часът. Георги Христов – Тинето, върви към стадион „Георги Аспарухов“. Минава през входа и тръгва към фитнеса. Говори по телефона, когато го застига лек автомобил „Фолксваген“. От колата към 44-годишния мъж политат куршуми. Четири от тях попадат в тялото и един в ръката му. Куршумът пронизва дори мобилния телефон на мъжа. Накрая килърът пуска и контролен изстрел в главата на Тинето.

След това колата напуска мястото с мръсна газ. По-късно автомобилът е открит в района зад магазин от голяма верига. Оказва се, че е открадната преди два месеца от автокъща в София. Трупът на Христов е открит от деца, които отиват на тренировка по художествена гимнастика. На местопрестъплението пристигат десетки полицаи, включително и директорът на СДВР старши комисар Калоян Милтенов.

„В 7,54 часа на телефон 112 е получен сигнал за намерено лице в безпомощно състояние до фитнес центъра на стадион „Герена“. Установено е, че 44-годишният мъж е убит“, съобщава пред медиите Милтенов и потвърждава, че простреляният е с множество криминални регистрации.

Разследването

Полицията започва да търси записи от камери в района. Никъде обаче не се вижда ясно лицето на килъра. Честото пътуване на Христов до Испания не дава конкретни насоки на разследващите престъплението. Официалният бизнес на Тинето е транспортен, само може да се предполага какви са причините толкова често да пътува точно до Испания. Изборът на дестинацията вероятно не е случаен, тъй като именно в Испания през 2007 г. Тинето е заловен след 5-годишно издирване за въоръжен грабеж, придружен с убийство.

Минало

Престъплението е извършено на 18 февруари 2002 година около 14,45 часа в Харманли. Тогава Христов заедно с още двама мъже – Мюмюн Мюмюн – Мечката, и Георги Машев, нападат служебния форд на турската шивашка фирма „Каванч текс“ и отмъкват над 47 хиляди лева. Групата е следила колата и имала информация, че с нея се превозват пари от банка за заплати на работниците във фирмата. Недалеч от портала на предприятието тримата инсценират катастрофа, като нарочно блъскат колата си – „Фолксваген“, в тази с парите, за да я спрат.

Веднага след удара служебният форд е засипан с куршуми. Маскираният Георги Христов стреля с пистолет и убива главния счетоводител на предприятието Георги Демирев и ранява касиерката Златка Христова и шофьора Фикрет Тасим. Крадците грабват една от двете торби с пари и изчезват.

Присъда

Разследващите обявяват, че мозък на удара е бил Мюмюн, а Машев и Христов – съучастници. Първи е задържан Мюмюн в турския град Бурса. Два месеца по-късно в София е заловен и Машев. Тинето обаче е изчезнал и е обявен за международно издирване чрез Интерпол. През 2005 година е осъден задочно от Окръжния съд в Хасково на доживотен затвор без право на замяна, а Машев и Мечката получават съответно 19 и 15 г. затвор. По-горните инстанции намаляват присъдата на Мечката от 15 на 8 години затвор. На Машев обаче му дават доживотен престой зад решетките.

Минават години, докато Христов е задържан в Испания. През 2012 година е екстрадиран в България и делото срещу него тръгва отново в Хасковския окръжен съд. Тинето признава вината си и процесът продължава по съкратеното производство. Прокуратурата иска 25 години затвор, през 2014 година Христов е осъден на 14 години и 11 месеца затвор.

Освобождаване

На 14 февруари 2018 година състав на Софийския градски съд освобождава предсрочно Тинето от затвора, след като е лежал там 4 години. Магистратите приспадат периода зад решетки в Испания.

Само три години и половина живее на свобода Христов до фаталния за него 29 септември 2021 година, когато килъри го ликвидират.

Приятелката му Ева Кралева пише емоционален пост във Фейсбук, в който се прощава с него. „Любими мой, мое всичко! Господи, дай ми сили да напиша тези редове, благодаря ти, че беше до мен, благодаря ти, че беше моят мъж, благодаря ти, че ме дари с прекрасно дете, благодаря ти за това, че трепереше над нас и ни пазеше от всичко, не знам защо живота те отне от мен от детето ни, дано си на по-хубаво място... Мъж на думата, мъж на честта, истински приятел и любим... Обичам те повече от всичко на света, моя единствена истинска любов... Сбогом! Почивай в мир!“, пише Кралева в деня на убийството на Христов.

От профила на жената тогава става ясно, че двамата и бебето им са изкарали целия август във ваканционния си апартамент в курорта Лозенец.

Разследващите убийството на Тинето работят по няколко версии, но не успяват да открият кой, по чия поръка и защо го убива. Не става ясно и откъде Христов е разполагал със средства за луксозен живот, нито с какво се е занимавал след излизането си от затвора през 2018 година. Предполага се разчистване на сметки, но какви и заради какво не е ясно.

Мария Кадийска