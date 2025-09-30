У дивени пловдивчани забелязаха лорд Евгени Минчев сам да окачва с чук и пирон в ръка картините за третата си самостоятелна изложба в ранния следобед преди откриването.

Тя се проведе в офиса на агенция за недвижими имоти Galardo по покана на съдружниците Михаела Георгиева и Тома Станишев.

Лордът сам кове картините за стената

Люта чушка

EVGENI 3111 е заглавието на изложбата, която показва 11 творби на автора.

Числото 3111 пък е ватманският му номер от времето, в което е работил в градския транспорт за жителство.

Едноименната картина обаче не беше показана на живо. Сред хитовете на експозицията се нареди „Лютата чушка“ с размер метър на метър, където на златен фон изпъква истинска чорбаджийска чушка.

Минчев разнежи почитателите си със свой черно-бял портрет, върху който е добавил бижута и декорация и с който създава свой почерк в понякога скучното художествено пространство.

Непоказаната картина 3111

Ягода

Сред първите продадени картини са „Анатомия на залеза“, обезсмъртяващ образа на балерина, която се прощава с палците си (балетни обувки).

Ексцентрична ягода, съчетана с истинско бижу пък, отиде в колекцията на Ана Михайлов, която преодоля трафика по магистралата, за да присъства лично.

Евгени Минчев с бизнесдамата Михаела Георгиева

Междувременно авторът получи покана да изложи 25 свои платна в галерията на Ангел Гешев на 27 ноември в Града под тепетата.

На 12 октомври в Лондон пък лорд Минчев ще домакинства организирания от него благотворителен Британско Български Бизнес Бал, а негови по-малки рисунки ще са част от томболата

Ана Михайлов (вляво) и Светла Евтимова на откриването на изложбата

Лео Богдановски