К акъв е бил скандалът между синовете на Ибрям Осман и Стефан Асенов, та кантонерът Осман закла инвалида Асенов посред бял ден на железопътната гара в Карлово?

Според информация на сайта Подбалкански новинар на 7 ноември т.г. синът на Осман се прибирал с влак от работа. Там, без да иска, неволно ритнал патерицата на ром. Инвалидът се ядосал и започнал да го удря с нея. Пътуващите с него роднини също скочили да бият младия мъж.

Работникът се обадил на баща си в село Розино и разказал какво му се е случило. Бащата се ядосал и заедно с роднини отишли в Карлово, където намерили инвалида в жп гарата. Там скандалите и псувните прераснали в бой. Осман извадил нож и наръгал в крака Асенов, който починал от остра кръвозагуба.

Вендета

В село Розино е имало напрежение, както и в махалата в Карлово. Получена е информация, че двата рода – на убиеца и на жертвата, се канят да се бият. Затова Розино е било окупирано от полиция, за да се предотврати кървавата вендета. До саморазправа не се е стигнало.

Окръжната прокуратура в Пловдив обвини 43-годишния Осман за умишлено убийство по хулигански подбуди на 50-годишния Асенов. Като обвиняеми са привлечени още трима мъже - на 36 г., на 49 г. и на 38 г., които са участвали в побоя на инвалида. Обвинението към тях е за нанасяне на леки телесни повреди по хулигански подбуди на Асенов.

Дело

Четиримата обвиняеми бяха задържани за 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. На 10 ноември Окръжна прокуратура-Пловдив внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Осман. Той е от село Розино, но работи като кантонер в Национална компания „Железопътна инфраструктура“ - село Долно Камарци.

На делото стана ясно, че скандалът между синовете на убития и извършителя на убийството е станал във влака за Бургас. Семейството на Асенов пътувало за Бургас, като тръгнали от затвора във Враца, където синът им излежава присъда за убийство и бил пуснат в отпуск. След спречкването семейството слязло на жп гарата в Карлово. Осман и другите трима обиколили няколко населени места, за да ги търсят.

Нападение

Към 18 часа ги открили на жп гарата в Карлово. 50-годишният Стефан Асенов е бил с ампутиран крак и патерици. Мъжете повалили инвалида на земята и започнали да го бият с патериците, разказа в съдебната зала прокурор Борис Мендев. В този момент Осман извадил нож с 14-сантиметрово острие и намушкал Асенов в дясното бедро. Ножът засегнал жизненоважна артерия и кръвта на мъжа започнала да изтича като фонтан. Според прокурора дори да се окаже медицинска помощ, смъртта в тази ситуация е била неизбежна.

Престъплението е станало в чакалнята на жп гарата пред свидетели. След инцидента Осман сам се е обадил на телефон 112, избягал от местопрестъплението, но после се предал в Районното полицейско управление в Карлово, като предал и ножа, с който намушкал Асенов.

Защита

Според адвоката на Ибрям Осман уцелването на артерията е малшанс. Защитата твърди, че е било нещастен случай и тепърва ще се разисква и доказва имало ли е умисъл. „Малшанс, ще си носи отговорност за извършеното, но да се каже, че умишлено е търсил артерията, звучи малко преекспонирано. Няма нищо сензационно в случая – едно банално убийство, от битов характер, по хулигански подбуди“, твърди адвокатът. Той изтъкна, че Асенов е жертва на ситуацията, съдействал е на разследването, не би създавал проблеми на разследването и има чисто съдебно минало.

„До една минута се обадих. Съжалявам, не беше умишлено, беше да го уплаша, но ръката няма мярка“, каза пред съда Осман и поиска да бъде пуснат под домашен арест.

Обвинението

Прокурорът по делото заяви, че има достатъчно доказателства за авторството на престъплението. „Не е налице опасност от укриване, тъй като обвиняемият сам се е обадил на телефон 112 след настъпилия инцидент, напуснал е района на престъплението, но после се е явил в полицейското управление. Там Осман е извадил от чантата си окървавеното оръжие и го оставил на масата. Когато се е обадил на спешния телефон на диспечера, сам е казал, че е наръгал Асенов. Ако бъде пуснат от ареста, може да извърши друго престъпление. Осман е с повдигнато обвинение по чл. 116 за извършване на умишлено убийство с особена жестокост на жертвата Стефан Асенов“, каза прокурор Мендев.

Според разследването Асенови слезли на жп гарата в Карлово, за да избегнат разрастването на конфликта, който избухнал във влака.

Свидетели

Работещите на жп гарата в Карлово още не могат да се отърсят от шока. „Чух много шум и се уплаших и затворих хладилника със сладоледа. Помислих, че е битов скандал. Много пъти викат по гарата, но като се разхвърчаха железа, затворих“, разказа пред БНТ жена.

Окръжният съд в Пловдив наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на Ибрям Осман. Останалите трима са пуснати под гаранция срещу 2000 лв. за всеки. Думата има Апелативният съд в Пловдив.

