К окаинов канал от Южна Америка през европейско пристанище и България на път за Турция и страни от Близкия изток напоследък има проблем с изчезнала пратка. А когато стане подобно нещо, следват тежки наказания – отвличания и убийства.

Всичко започва на 10 януари 2025 г., когато в СДВР постъпва сигнал за изчезнал мъж и след издирване криминалистите установяват, че на същата дата е изчезнал и друг мъж, като двамата са се познавали. А потъването им вдън земя е станало от едно и също място. Имената им са Ивайло Петров и Божидар Марков. Започва разследване. В края на март директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов съобщава, че двамата са се качили в една кола пред столичен мол. „Имаше беседи с много лица и служби, има данни, че двамата изчезват заради откраднато немалко количество кокаин. Установихме транспортни фирми, които се занимават с тази дейност“, казва Николов.

Акция

Няколко дни по-рано полицията прави акция в офисите на транспортна фирма в Пловдив и едновременно с това става ясно, че трима са заподозрени за отвличането в София. Двама от тях са Радослав и Митко Лебешковски, които бяха разследвани преди години за участие в групата за похищения „Наглите“, но получиха присъди само за незаконно оръжие. Говори се, че след изтърпяването на присъдата Митко Лебешковски официално започва да се занимава с антикварство, а брат му - с пчеларство.

През март братята са задържани по подозрение за участие в двойното отвличане в София. В съда са представени епикризи, че Радослав има захарен диабет, високо кръвно и коронарна артериална болест. За брат му пък е показано решение на ТЕЛК за депресивно разстройство.

Свобода

За първия СГС постановява най-леката мярка за неотклонение „подписка“, а за втория – 5000 лв. гаранция. Съдът решава, че събраните до момента доказателства не са достатъчни Митко да е извършил престъплението, в което го обвиняват. За Радослав пък имало данни само за незаконно притежание на пушка и пистолет. СГС приема, че няма доказателства, които достатъчно убедително да свързват братята Лебешковски с отвлечените Божидар Марков и Ивайло Петров.

Откритите почти 206 кг кокаин.

Третият заподозрян за отвличането – Димитър Вълканов, е обявен за издирване, но се предава в СДВР на 8 август. На 19 август Софийският апелативен съд потвърждава паричната гаранция от 10 000 лв. за Вълканов. САС отбелязва, че може да се направи предположение за неговата съпричастност към престъплението, което се подкрепя от свидетелски показания и експертизи. Двамата изчезнали имали уговорена среща с Вълканов близо до търговски център в София. Следите им се губят оттам, като от камера се вижда, че са в автомобил, управляван от Вълканов, а после се прехвърлят в друга кола с двама души. Намерена е и кръв, предстоят допълнителни експертизи. Според съда няма опасност Вълканов да извърши престъпление или да се укрие. Магистратите отбелязват и че двамата изчезнали не са открити и това не дава отговор на множество въпроси, включително дали се касае за извършено престъпление или не.

От изчезналите Ивайло Петров и Божидар Марков няма и следа, а срещу обвиняемите няма категорични данни да са ги отвлекли.

Страх

Според разследващите на 9 януари т.г. Ивайло Петров казал на своя близка, че по-късно същата вечер ще се види с Димитър Вълканов. Петров помолил жената да му звъни през 15 минути, защото имал притеснения. Когато тя му звъннала, той казал да не му се обажда повече. Обяснил, че е с приятел и ще ходят в провинцията. Това усъмнило жената и малко по-късно, когато отново му звъннала, телефонът на Петров бил изключен. Затова тя подала сигнал в полицията.

Освен че няма следа от отвлечените, няма доказателства те да са убити. Не е ясен мотивът, може и да са финансови конфликти, коментират юристи.

Сигнал

Американските спецслужби са предали информация до България, че 160 кг кокаин са пристигнали на европейско пристанище и оттам са транспортирани до България по суша. Разследващите предполагат, че отвлечените и обвиняемите най-вероятно са имали логистична дейност в България – тяхната роля е била да организират пренасянето на наркотика до Турция. Установено е, че те са се срещали със сръбски граждани и са търсили виновниците за изчезналия кокаин. Според разследващите двамата отвлечени са били част от схемата и може би са поели някаква вина.

Претърсванията на складове и офиси на транспортни фирми са били по оперативна информация, водеща към международен наркотрафик, извършван от сухоземен транспорт.

Трафик

По същия кокаинов канал през България за Турция на 8 юли т.г. пък е задържано рекордно количество от 205 кг и 940 грама от наркотика на ГКПП Капитан Андреево. Кокаинът е в 5 куфара в дипломатически автомобил Land Rower с белгийска регистрация. Четири от куфарите са в багажника, а един – на задната седалка на колата. В тях има 179 пакета с бяло вещество, което реагира на кокаин при полевия тест. Дрогата идва от Латинска Америка и и е доставяна в Европа през пристанища в Испания и Нидерландия. Кокаинът пътува за Турция и Близкия изток.

Българинът и белгийката, заловени с кокаин

В колата пътуват 54-годишната белгийска гражданка Доте Аделаид, 40-годишният дипломат от Република Конго в Брюксел Жан Мутеба и българският гражданин Делян Хаджилазов. Според обвинението наркотикът е бил натоварен в хотел в Ротердам, до който Аделаид е завела шофьора. Тя му съобщила, че куфарите съдържат злато и дрехи. При разпитите по-късно жената признала, че е знаела за наркотици, но твърди, че е мислела, че това е марихуана. Според нея шофьорът Хаджилазов е съучастник, а дипломатът Мутеба твърди, че е бил подведен от двамата.

Разследване

Разследването обаче разкрива сериозни противоречия в показанията. Прокуратурата посочва, че и тримата са били добре запознати с дейността и маршрутите и че това не е първият подобен курс – има данни за поне пет предишни пътувания със същите характеристики.

Според разследващите Аделаид и Хаджилазов са се занимавали с наркотрафик отдавна, а дипломатът Жан Мутеба е бил вербуван през 2024 г. като близък приятел. В други случаи са били използвани дипломатически автомобили и от друг дипломат. Въпреки дипломатическия си статут в Белгия Мутеба не е акредитиран в България и не се ползва от имунитет на нейна територия, коментират запознати.

Прокуратурата отбелязва, че не е имало опит за укриване на наркотика чрез тайници – куфарите са били на видно място, което говори за изключителна дързост и увереност в схемата. Аделаид обяснява мотивите си с необходимост от пари за животоспасяваща операция на майка й, като настоява, че никога не е виждала какво има в куфарите. Тя е била омъжена за покоен белгийски дипломат, акредитиран в България между 2005 и 2009 г. Георги Димов, директор на Агенция „Митници“, коментира, че задържането е резултат от координирани действия на над 100 души от различни служби, като движението на дипломатическата кола е било под контрол от границата със Сърбия към ГКПП Капитан Андреево.

Мария Кадийска