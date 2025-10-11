В лична година 3-ка човек трябва здраво да стъпи на земята, да се окопае с нови договори и да преподпише старите при по-добри и изгодни за него условия. В момента имате шанс да заемете нова позиция в бизнеса и в живота и да разширите пълномощията си. В интервала 13 октомври 6 ноември Венера ще се движи в знака на трона си Везните и личното ви обаяние ще нарасне. Някой ще срещне любовта, а друг ще излезе с предложение. Не оставяйте старите ви партньори да чакат, помислете за бъдещо обвързване на всички нива. През 2026 отговорностите ви стремглаво ще нарастват. Сатурн ще бъде в Овен в опозиция на Везните в интервала от 15 февруари 2026 до 12 април 2028. В тези месеци и години напрежението при вас непрекъснато ще нараства, ще срещате опозиция по различни поводи и затова е добре да си подсигурите гърба с привличане на качествени партньори, с уреждане на имоти, наследства и собствености и подписване на подсигуряващи договори.

Родените днес на перфектния аспект на Слънцето с планетите в другите два въздушни знака са хора на висшата интелигентност. Те ще усещат и ще предизвикват промените в този свят, ще имат и критичен ум поради съвпада на Меркурий и Марс в хороскопа им. Родените в часовете около изгрева ще имат и остро журналистическо перо, ще са корифеи в модата и един ден ще бъдат признати критици на обществените порядки. Родените на обед може да имат брак или договор с хора и фирми от чужбина. И любовта може да срещнат далече оттук. Родените на залеза трудно ще започнат, ще имат в детството си проблеми с родителите, а един ден и спрямо партньора си в брака няма да проявяват разбиране и толерантност. За тях е особено важна връзката с родените в края на Рака, които ще им помагат да коригират подхода и разбиранията си за живота.

Овен 21 март – 20 април

Още със ставането следвайте неотклонно определената от вчера посока. Може да ви се обадят с предложения, променящи програмата, което ще ви вкара в допълнителни разходи, неприятности и грижи. Ако не се отклонявате от предварително уточнените ангажименти, до вечерта ще реализирате ползи и печалби. Концентрирайте се над най-важната си цел. На 11-и всяка цел е лесно достижима, не се отказвайте по средата на пътя. На 12-и пътувайте по-рано, с напредването на деня обслужвате чужди интереси. 13-и е ден за контакти и проучване, но без подписване на стабилни ангажименти. На 14-и до обед правите грешен ход, след това нещата се стабилизират и на 15-16-и постигате желаното.17-и е рисков.ж

Телец 21 април – 20 май

Всичко, предприето днес, ще успее и ще носи печалби. Във всеки момент бъдете концентрирани в точно определена посока и си следвайте целта до постигане на желаната победа. Някой ще навири нос, превъзбуден от постигнатото, но веднага ще получи неприятно напомняне, че работата е свършена наполовина и че има още какво да се постигне и желае. На 11-и с лекота се прескачат прегради, отхвърляте и несигурността и правите предложение. 12-и е благоприятен за пътувания, за делови и приятелски срещи и сключване на договори. 13-и подава нужните информации. На 14-и до обед водите в играта, а след това ви водят за носа. На 15-16-и ще се съобразявате с другите, но от 17-и ще налагате условията си.

Близнаци 21 май – 21 юни

Каквото си пожелаете днес, ще се сбъдне. Тази вечер си поръчайте и сън-прогноза да бъдещето. Ще успеете поне в една посока на личната си амбиция и ще извлечете ползи от дълготрайното съжителство, приятелство или съвместна инициатива. Страничните контакти отложете за утре, днес е важно да си обран, концентриран и обърнат навътре към себе си. 11-12-и са благи и хармонични дни, планирайте пътувания, посещения и срещи с приятни хора на приятни и релаксиращи места. На 13-и всеки си научава урока. 14-и е провокативен, отвръща се на удара с удар. 15-и изисква нов подход и реформи. На 16-и е важно да стигнеш до финала, а не да тръгваш от стартова позиция. 17-18-и са дни на конфликти и проблеми.

Рак 22 юни – 21 юли

Ден на ловеца, който най-после уцелва своя заек. Нищо не може да ви избяга, особено това, върху което сте се концентрирали от доста време и работите за неговата реализация. Лични и професионални отношения стигат до финала, в който трябва вече да се разберете как ще продължите и каква цена всеки е готов да плати в името на съвместното бъдеще и живот. Предприетото на 11-12-и ще носи късмет, любов и щастие в бъдеще, ще ви помага да излезете победители от стари битки и да заемете водеща позиция в своя и чуждия живот. От 13-и Венера ща ви гледа в конфликтен аспект от Везните, очертават се проблеми във връзките. 14-и е ден на коренната реформа. На 15-16-и идват чакани награди. 17-и е ден за среща с лекари и учители.

Лъв 22 юли – 22 август

Днес няма маловажни или незначителни неща. Всичко предприето ще носи късмет и успехи. Край със съмненията, вземете важното решение, което ще даде нова насока в живота, работата и партньорските ви връзки. И най-големите препятствия ще се преодолеят с лекота, концентрирайте се над най-важното и до вечерта ще го постигнете. Пожелайте си сън. На 11-и никой и нищо няма да ви се изплъзне. 12-и е ден за публични изяви и приятелски срещи, с лекота ще се реши и важен проблем в бизнеса. Бъдете активни, гостувайте и канете гости. 13-и ви дава нужната информация и странична подкрепа. От 14-и Луната навлиза в Лъв, предстои ви битка на интереси. 15-и е ден за реформи. На 16-17-и гоните лични цели.

Дева 23 август – 22 септември

Днес в желанието да свършите две неща едновременно и в двете може да се изложите или да пропуснете важното. Отложете срещите, на които очаквате да ви поставят условия. В този ден е важно да знаеш какво и от кого го искаш. Не се разпилявайте в много посоки, вършете нещата по степен на важност и не се опитвайте да удовлетворите всички искания. На 11-12-и ще работите повече за чужди дела и интереси, но ще получите удовлетворение. Дано заделите време и пари и за себе си. 13-и е ден за работа в екип. На 14-и всеки е тръгнал с голямата кошница, не се правят компромиси. 15-и е ден за реформи, старото си отива и на 16-и всеки ще получи, каквото е заслужил. За 17-и не планирайте участия в съвместни инициативи.

Везни 23 септември – 22 октомври

Денят изисква концентрация върху точно определена цел, а не балансиране между различни варианти. Не се разсейвайте с нищо странично, докато не постигнете набелязаното. По пътя си може да срещнете хора, които ще ви разколебават, ще ви привличат и ще обещават примамливи за вас екстри. Ще постигнете победа, ако не се поддавате на увещанията. 11-и е ден за постигане на важна цел, не се отказвайте и ще се похвалите с победа. На 12-и е време за преустройство и старт на нова програма, проведете оздравителни процедури. От 13-и Венера навлиза в знака на трона си Везните, насочете се към любимо занимание и бъдете с любимите хора. 14-и е рисков, а на 15-и започват рокади. 16-17-и носят придобивки.

Скорпион 23 октомври – 22 ноември

Днес е важно добре да се прицелите, да не се разсейвате с нищо странично и да отстоявате амбициите и намеренията си докрай. Така до вечерта ще имате поне една победа. Някой ще се опитва да ви отклони и да ви вкарва в своя коловоз. Следвайте плана си от вечерта, не правете промени в движение и не влизайте в програмата на хора, които ви вкарват в грижи. 11-и е ден за постигане на високи цели, вечерта си поръчайте сън-прогноза за бъдещето. 12-и ще ви донесе победа, ще отвори възможности за пътувания, приятелски и семейни срещи. На 13-и любовта ще ви срещне по пътя, особено ако влезете в нова среда и екип. Но на 14-и ще се срещнат два остри камъка и така на 15-и всеки ще направи своята промяна. 16-17-и са рискови.

Стрелец 23 ноември – 21 декември

Днес ще пропуснете собствените си шансове в желанието да огреете навсякъде, да се намесвате и управлявате всяка ситуация и да контролирате живота на близките. До вечерта ще се почувствате изчерпани и не е изключено да влезете в конфликт. Ограничите страничните контакти, работете повече в градината на личния си интерес и ще имате повече ползи. 11-и е ден на отклонения, които ще донесат загуби и неудобства. Отложете за 12-и важните делови и партньорски срещи. На 13-и лесно се усвояват нови знания и умения. Работете над личното си хоби. 14-и е ден на коренната реформа, не се правят компромиси. На 15-и включвате скритите си резерви. 16-и носи заслужените победи, а 17-и разочарования.

Козирог 22 декември – 20 януари

Днес не може да си позволите да действате разконцентрирано, а двойствените отношения развалят дългогодишни връзки. Изберете това, което носи сила и смисъл в живота ви и тръгнете в тази посока. Няма значение кой и как се опитва да ви задържи или отклони от личните ви цели. Проявете характер и отстоявайте своето мнение и позиция докрай и въпреки всичко. На 11-и задвижете най-важното. 12-и ви среща с приятели и бъдещи партньори, но някак оставате излъгани в очакванията. На 13-и всеки пропуск в знания и инициативи ще ви ощетява. 14-и е ден на безкомпромисни битки. На 15-и поставяте условията си, а на 16-и взимате своето от живота. 17-и ви среща с потенциални партньори и съмишленици, водете преговори.

Водолей 21 януари – 18 февруари

За родените във втората декада денят дава шанс за заемане на престижни позиции. Насочете цялата си енергия към най-важната за вас цел в момента. Някой ще се опитва да ви привлече към своята дейност, работа или сфера на влияние. Не се поддавайте на ласкателства, увещания и молби, следвайте си пътя, не е време да се променя посоката и целта. 11-и ви дава свобода на избора, но след това нищо да не се променя. 12-и е добър за срещи, съвместни инициативи и запознанства. От 13-и навлизате в успешен любовен период с Венера, навлизаща във Везни. За 14-и планирайте срещи до обед, подпишете нов договор. След това до 16-и Луната ви гледа в опозиция от Лъв, срещате конкуренция. На 17-и играйте солово.

Риби 19 февруари – 20 март

Днес е важно да бъдете концентрирани, да насочите усилията си в точно определена посока и другото да се остави настрана. Всяка намеса ще ви вкарва в преразход и ще ви отклонява от важното. Може да попаднете под негативно влияние. Не е време за случайни контакти. Ден за диета и духовно прозрение. Вечерта, преди да заспите, си поръчайте сън-прогноза за бъдещето 11-и е ден на загуби, не се разсейвайте с нищо странично. 12-и отваря нови пътища и посоки. Действайте активно. 13-и е ден на победа и придобивки, особено за родените във втората декада. Намирате нужните ви учители и консултанти. 14-и сблъсква личните и професионалните ви интереси, важното уредете до обед. 15-16-и идват с реформи. 17-и е рисков.

Неда Иванова