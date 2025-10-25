Овен 21 март – 20 април

От обед на 25-и до обед на 26-и не е време за диети и ограничаване на контактите. Не се пълнее, но връзките ви ще донесат пълнота в живота ви. След това до обед на 27-и подновете и преговори с чужбина. Луна, Венера и Юпитер ще образуват кръст спрямо Овена. Отговорностите ви засипват от всички страни, ще трябва да се лишите от едно, за да постигнете друго, а трето ще пречи и проваля добре подредената ви програма. На 28-и се въвличате в конфликти, нищо да не се споделя. Ден на вербалната магия, който не може да работи със словото, по-добре да замълчи. Не правете забележки и не подхващайте болни за околните теми. На 29-и до обед уредете юридически процедури. Важното на 30-и стартирайте следобед. Меркурий вече ви гледа в перфектен аспект. 31-ви носи победи.

Телец 21 април – 20 май

Този уикенд минава под флага на семейните и родови отговорности. Чувството за дълг да не ви напуска. На 27-28-и за вас ще действа пръстът на съдбата. Ще получите покани за съвместна работа и изгодно делово предложение. Всичко да се пази в тайна. Луната ви изпраща силни и стимулиращи сигнали от знака на Козирога. Може да получите изгодни предложения и поръчки и да сключите перспективни договори. 28-и e ден на вербалната магия, до обед нищо не бива да се споделя, а преговорите е добре да се водят без свидетели. Не говорете много, но се опитайте да стимулирате другите към доверие и откровеност. 29-и ще донесе проблеми повече за родените в първата декада, особено по имотните дела. На 30-31-ви зависите от друг. 31-ви е ден на кармичната родова памет.

Близнаци 21 май – 21 юни

На 25-26-и Луната ви гледа в опозиция. Ще се съобразявате с желанията на друг, ще бъдете в ролята на обслужващ персонал. До обед на 25-и сте изложени на фатално влияние и привличане, което може да развали стари връзки и да ви срещне с грешните хора. Не се обвързвайте с непознати, останете в компанията на добре проверените приятели и партньори. На 26-и Луна, Сатурн и Нептун са в рискови и конфликтни аспекти спрямо родените в третата декада. Едно пътуване и гостуване може да не протече така както сте го планирали. На 27-и идват предложения от чужбина, не споделяйте и не се доверявайте. 28-и носи нова информация, която променя нещата. На 29-и насрочете срещите си до обед, а за 30-и преговаряйте следобед. От 31-ви навлизате в рисков тридневен период. Луната навлиза в конфликтните ви Риби, конкуренцията се обединява, може да ви бъдат поставени неизпълними условия.

Рак 22 юни – 21 юли

25-26-и носят приятни срещи и покани, добре е за обвързване във всички посоки. Не е време за диети и ограничения. На 27-28-и ще се наложи да се посвиете, очертават се проблеми със закона, а и шефовете ви няма да бъдат готови на компромиси. На 27-и Луната от Козирог и Венера от Везни са в конфликтен аспект към Рака. Съветът е да не сърдите партньора. На 29-и поне един проблем ще се уреди, а на 30-и следобед стъпвате на здрава база. От 31-ви навлизате в силен период до 3-ти. Денят дава особена сила на родените в първата декада. В следващите два дни и за другите ще има повече късмет и екстри. Ще имате предимства пред другите, ще се случват събития, които ще ви срещат с желани и подходящи хора, ще получавате изгодни покани и препоръки, а някой вече върви и към олтара.

Лъв 22 юли – 22 август

25-26-и са успешни и творчески дни, насрочете важни срещи, бъдете с любимите хора, всяка инициатива ще носи късмет и перспективи в бъдеще. За 27-и планирайте двустранни срещи, не бързайте да споделяте. Внимателно проучете и преценете предложенията, които отправяте и получавате. Не е време за недоволство, а за търсене на нови пътища и посоки, в които да реализирате идеи и намерения. 28-и започва с конфликт, но завършва с помирение и нов договор. Ще си проличат лидерите. Сега е моментът да наложите лъвската си воля и да убедите хората от вашия екип да ви съдействат. 29-30-и ви изправят срещу голямата ви конкуренция. На 29-и Луна и Плутон са в опозиция спрямо родените в първата декада и в конфликт със Слънцето от Скорпион. На 31-ви подпишете нов договор.

Дева 23 август – 22 септември

На 25-26-и обслужвате нечии интереси, а за вашите нужди едва ли някой ще се погрижи. 26-и е рисков ден, но повече за родените в третата декада, които са включени в тежък планетен кръст. Плановете ви се променят. Ще се случват събития, които ви правят зависими от проблемите на близки и партньори. На 27-28-и постигате целта и спечелвате някого за съвместна работа. Водете преговори, но нищо не споделяйте, преди да видите рибата в тигана. На 29-и важното уредете до обед, след това върви заблуждаваща програма. Дава се прошка и се топят ледовете в отношенията. Всеки трябва да направи компромис и да извърви болезнените крачки към другия. От обед до утре на обед ще има нежелани намеси от страна на трети лица. От 30-и на обед до 31-ви на обед стъпвате на стабилна база.

Везни 23 септември – 22 октомври

25-26-и са благоприятни дни за съвместни срещи, пътувания и приятелски купони, на които може да се обвържете с нови договори или брак. Радвайте се на живота, освободете се от някои задръжки, пътувайте към места на комфорт и релакс и оставете този път другите да се грижат за вас. Вечерта на 26-и идва със затишие пред буря, нещо премълчано ще даде повод за конфликти и разногласия още утре. Споделете това, което ви тревожи, но само със засегнатите лица в спора. 27-28-и са дни на предателства и проблеми при сключване на договори. Увеличете дистанциите, не споделяйте с никого разговорите си с шефове и партньори. На 29-и преговаряйте с роднини. Ден на феникса, възраждат се стари връзки, подновяват се отношения и срещите минават успешно. На 30-31-ви завладявате нова база и позиция.

Скорпион 23 октомври – 22 ноември

25-26-и са дни, в които е добре да се водите от инстинктите. Каквото изядете до неделя на обед, ще ви зареди с енергия, но без да напълнеете. Прекарвате приятно. На 27-и може да влезете в нов бизнес модел, водете преговори с чужбина. Важните договори и действия отложете за 28-и следобед. До обед трябва да сте внимателни с думите, лесно може да привлечете или да отблъснете някого. До края на деня сключете нов договор и обединете сили и позиции с доверени партньори. От утре Меркурий ще напусне Скорпиона и важна за вас сделка може да се провали. Затова днес се постарайте да финализирате преговорите и по имотните дела. На 29-30-и влизате в разходи. От 31-ви на обед навлизате в силен тридневен период. Предстоящото пълнолуние ще напълни потребителската ви кошница.

Стрелец 23 ноември – 21 декември

На 25-26-и пътувайте, разширете познанства и сфери на влияние. Луната е в Стрелец. Срещите ви ще са от особено значение за бъдещето. Действайте семейно и в екип, намерете поводи, организирайте тържества, правете предложения и чакайте такива. Сега е моментът да тръгнете в нова посока. 27-и е ден на делови контакти с чужбина, водете преговори. На 28-и отложете важните срещи за следобед, преди това търпите намеси. До 29-и на обед с всеки може да се разберете. 30-и започва с липса на информация. Не взимайте важни решения, следобед всичко ще се изясни. 31-ви е рисков. Към обед Луната навлиза в конфликтните ви Риби. Някой ще замълчи точно в момента, в който трябва да говори и да се бори за своето, а друг ще срещне мълчаливата съпротива на близки и партньори.

Козирог 22 декември – 20 януари

На 25-26-и си отпуснете душата, съберете се с приятели, почерпете, радвайте се на живота. Не се ограничавайте в храната, в тези дни не се пълнее. На 27-28-и Луната навлиза в Козирог и ви връща на земята. Ще се наложат рокади в работата, не споделяйте намеренията си. На 29-и някой ще забогатее, а друг ще поеме тежки задължения. С напредването на деня очаквайте неприятни знаци, които трябва да ви подсетят, че някой опитва да ви вкара в капан. До утре на обед ограничете контактите и нищо ново не започвайте. Добре е да подпишете и финализирате вече уговорените сделки. На 30-31-ви завладявате нова база. На 31-ви е от особено значение да затвърдите позициите си, да подпишете изгодни договори или да промените някои клаузи, така че всички да са доволни.

Водолей 21 януари – 18 февруари

На 25-26-и пътувайте, организирайте си приятни моменти, направете предложения, посетете места на сила. На 27-и подновете стари връзки, но от обед до 28-и на обед не водете преговори и нищо не споделяйте. След това до 29-и на обед влизате в изгодни отношения и печелите. 30-и започва объркано, но до вечерта чакайте награди. От обед стъпвате на стабилна позиция, получавате повече екстри и може да подпишете изгодни договори. Протакайте преговорите, но ги финализирайте преди края на работното време. 31-ви отваря нова страница в бизнеса ви. Днес печелите в няколко направления. Проведете нужните разговори, поставете условията си и заемете позицията, която ви удовлетворява. С всеки договор или уговорка си осигурявате стабилна база за бъдеще. Влезте в нова среда. Ще получите повече пълномощия и свободи.

Риби 19 февруари – 20 март

Очертава се тежък уикенд. Влизате в ролята на обслужващ персонал, но това носи радост, ако го правиш за децата си. На 25-и пътувания се отлагат или тръгвате в чужда посока. Радвайте се и с чуждата радост и на всеки миг прекаран с близки и любими хора, независимо от обстоятелствата. Не допускайте отчуждаване въпреки всичките проблеми. На 26-и Луната от Стрелец е в конфликтни аспекти спрямо Сатурн и Нептун от Риби. В най-трудна позиция са родените в третата декада, за които предстоят тежки разговори и обрати в отношенията. На 27-28-и може да се постигне много, ако си държиш езика зад зъбите и не коментираш излишно. 29-и носи успех до обед, след това уговорките не важат. Важните действия за 30-и отложете за следобед. 31-ви ви дава нови пълномощия, Луната навлиза в Риби.

Неда Иванова