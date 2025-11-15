И злизате от лична година 8-ица, в която е препоръчително да стартирате нова или паралелна дейност. Ако сте пренебрегнали изгодно предложение в предните месеци, върнете се и опитайте да го реализирате. 9-ката на 2026 ще изисква да се отсява зърното от плявата, да се направи разбор на професионални и лични връзки и да се изхвърли от употреба всичко вредно, пречещо и разболяващо.

Планирайте ремонти и преустройства в дома. Сложете край на периода на изчакване, подредете семейните и професионалните връзки. Може да се откажете от едно за сметка на друго. Годината не е благоприятна за сключване на брак, направете го сега и не изпускайте ръката на тези, които обичате. На 25 ноември Венера е в точен съвпад със Слънцето ви, всяка среща ще носи перспектива в емоционален план. Най трудно ще ви бъде на новолунието на 18 януари, когато може да загубите приятелска връзка и да увеличите дистанциите. Направете равносметка.

Родените днес до обед с Луна в Дева ще бъдат успешни лекари, психолози и диагностици, а родените следобед ще теглят повече към модата и дизайна. Притежават вроден вътрешен усет за полезното и вредното, може да се занимават с различни духовни практики. Родените след изгрева ще пишат книги и методически ръководства, а родените на обед ще работят упорито, ще се занимават и с реклама и ще имат свой екип за съвместна дейност. Родните на залеза ще са ексцентрици, ще направят от дома си средище на групи за съвместна дейност, но трудно ще се разбират с партньора в брака и любовта. Благоприятни за тях са родените около есенното равноденствие с които чудесно ще се разбират, но не и в посока на децата.

Овен 21 март – 20 април

Не бързайте, до обед може да постигнете важна цел, но след това до вечерта да объркате както своите планове, така и тези на партньора. Родените в първата декада да не протакат уреждането на технически и битов проблем. Не оставяйте за друг ден започнатите ремонти, а ги довършете, разчистете терена и си създайте по-добри и подходящи условия за работа и живот. На 15-и постигате важни цели. За 16-и не планирайте контакти с много хора, участия в събрания или съвместни инициативи. Ще има конфликти, където се събере тълпа. На 17-и водете балансирана политика. 18-и показва истинските ни предпочитания и чувства. 19-и е ден на компроматна игра, особено в чувствата и любовта. 20-21-и са дни за подбор и планиране.

Телец 21 април – 20 май

Днес е важно да не поглеждаш встрани, да не се разсейваш и да не си променяш плановете независимо какви примамливи предложения получаваш. Нека приятелите да почакат. Днес е важно да изпълните дадените обещания, да уредите нещо, за което отдавна са ви помолили близките. Денят идва с фатално привличане в любовта. Останете верни, за да не страдате. На 15-и приключвате успешно отдавна движен проект, ремонт или работа. На 16-и си уредете консултация със специалист, не се събирайте с много хора. На 17-и всичко тръгва успешно, но на 18-и срещате основните си конкуренти и опоненти. 19-и е рисков, липсва енергия, нищо не е такова каквото изглежда. 20-и е добре за планиране. 21-и е ден за диагностика и лечения.

Близнаци 21 май – 21 юни

Днес е важно до стигнете до крайната си цел, независимо колко ще обикаляте и какви препятствия ще преодолявате. Не се отказвайте от намеренията си. От обед пред вас ще се отворят благоприятни възможности за уреждане на въпросите, които ви тревожат. До вечерта вече сте на точното място, отдъхвате си, радостни и удовлетворени от постигнатото. На 15-и тръгвате объркано, но до вечерта всичко ще се уреди и подреди, както го планирате. На 16-и ще бъдат успешни повече двустранните ви срещи. На 17-и ще се похвалите с победа, а на 18-и вървите към изневери и негативни събития. 19-и дава шанс да се реши имотен въпрос. На 20-и късметът ви е до обед, вечерта е рискова. На 21-и не слушате интуицията си и губите.

Рак 22 юни – 21 юли

Концентрирайте се, не отлагайте разговори и преговори и до обед може да постигнете желаното. Нужна е консултация със специалист по въпроси извън личната ви компетентност. Към обед Луната навлиза в конфликтните ви Везни. Започват колебания, които ще ви отклонят от правилните решения и от верните съюзници. Бъдете директни, търсете отговорите. На 15-и важната цел постигате до обед. На 16-и предстоят объркани разговори с объркани хора. 17-и отпушва ситуацията, а на 18-и уреждате жилищен въпрос. 19-и ви среща с любовта при трудни обстоятелства. На 20-и от 07 ч. 44 мин. имате един час, в който може да постъпите както искате, без награди и наказания. Вярвайте на интуицията, с утрото на 21-и идва решението.

Лъв 22 юли – 22 август

Днес най-после постигате желаната цел, привличате нужните партньори, вървите към сключване на нови договори и брак. Нека нищо странично да не ви вълнува. Концентрирайте се над важната за вас цел и посока и до вечерта може да се похвалите с победа. Преговорите ще са успешни. Днес се чистим от шлаките в тялото и в душата. Разчистете и терена на връзките. Изборът ви на 15-и може да сбъдне желания и стари мечти. На 16-и тълпата е неуправляема. Важното отлагайте за 17-и, когато с успех може да съберете и поведете след себе си партньори и симпатизанти. На 18-и се окопайте на свой терен или с нова собственост. 19-и е ден на предателства по линия на чувствата. На 20-и разчиствате стари сметки, а на 21-и сте на върха.

Дева 23 август – 22 септември

До обед Луната от Дева е в перфектен аспект към Уран от Телец. Някой ще удари джакпота от тотото на живота с избора, който прави. Благоприятен момент за финализиране на преговори, за подписване на предбрачно споразумение и за среща пред олтара на тези, които отдавна се знаят и още по-отдавна усещат, че се привличат. Новите връзки са провокиращи. На 15-и родените в третата декада ще се похвалят с постижения и лични рекорди. За 16-и се препоръчват приятелски и роднински срещи в по-тесен кръг. На 17-и участвайте в колективни инициативи, спонсори ще се намерят. 18-и е ден за брокерски сделки и дейности. На 19-и Луна и Венера са в съвпад, поглеждаш ги и вече си влюбен. 20-и е рисков, а 21-и интуитивен.

Везни 23 септември – 22 октомври

Днес е важно да си праволинеен, да изпълниш дадените обещания и да си лоялен при съвместни инициативи. Но това е и денят на фатално за бъдещето ви привличане. Ако се отклоните от пътя, ще изпаднете в рискови положения и в нежелани зависимости. Днес е важно да стигнеш до финала, а не да тръгваш от старта. Изпълнявайте всичко точка по точка. На 15-и Луната навлиза във Везни и до вечерта ви отвежда на точното място. За 16-и уговорете среща с учители и покровители, проблемът ви се решава. На 17-и е добре да се подновяват стари договори и бизнес контакти. 18-и помага да уредите отношения с наследници, огледайте имоти. За 19-и не сключвайте нови договори. На 20-21-и срещате съюзник, стъпвате на нова база.

Скорпион 23 октомври – 22 ноември

Днес лесно влизате в преразход на сили, средства и чувства. Не е ден за случайни контакти и първа среща. Приключвате с успех, но всичко, започнато днес, ще води към тежки ситуации и зацикляне в отношенията. Една дълга връзка върви към изчерпване и раздяла или към щастливия финал с брак и съвместен договор. Вземете вече окончателното решение. 15-и ви води към финала на отношения и дейности, почерпете. На 16-и енергията ви е разпиляна, концентрирайте я само между двама. На 17-18-и правите силен ход и влизате в подходящата среда. 19-и ви среща с любовта, но при трудни обстоятелства. Рано сутринта на 20-и направете своя избор, без да искате чуждо мнение. На 21-и вярвайте на интуицията си.

Стрелец 23 ноември – 21 декември

Това, което не е ставало, не ви се е давало и получавало, ще стане днес. Лесно се стига да финала на дълги преговори или до края на важен за бъдещето ви проект. До вечерта ще постигнете голям напредък в мисли, действия, разговори и преговори. Доближавате се до нещо желано и мечтано, затваряте една болезнена страница от живота си и дишате по-спокойно. До обед на 15-и действате хаотично и разсеяно, но после влизате в час и до вечерта всичко се подрежда. За 16-и не планирайте участия в съвместни рискови инициативи. 17-18-и са дни на постижения и лични рекорди. Предприетото на 19-и ще донесе повече проблеми и загуби. 20-и дава предимства пред конкуренцията, а на 21-и сте на точното място с точните хора.

Козирог 22 декември – 20 януари

До обед Луна и Уран от другите два земни знака са в перфектни аспекти спрямо родените в третата декада. Ще се отвори възможност да реализирате важен проект и да постигнете нещо, към което от доста време се стремите. Бъдете активни. От обед навлизате в труден период с навлизането на Луната във Везни. Спазвайте предписанията и законовите норми. На 15-и до обед всичко се урежда, но след това ви предстои тежък двудневен период. Спазвайте закона, на 16-17-и не влизайте в конфликти. 18-и е ден за преговори с роднини по имотните дела. На 19-и лъжете и ви лъжат, не подписвайте важни договори. На 20-и сутринта сте оставени на личния си избор, не позволявайте намеси. 21-и отваря големите апетити, бъдете избирателни.

Водолей 21 януари – 18-и февруари

Ден на вашия личен тотем и талисман костенурката. Бъдете като нея и ще успеете, бързайте бавно и ще стигнете далече. Този ден ще попълни празнините в живота ви, може да ви донесе успех в посока на най-важната мечта и цел. Поне в една посока постигате амбиции и желания. Поспрете и обмислете, ще почувствате удовлетворение от добре свършената работа. 15-и отваря вратата към успеха и в следващите два дни ще направите силен и обезпечаващ ход. На 16-и останете в тесен семеен кръг, а на 17-и се постарайте да привлечете последователи и верни съюзници. На 18-и се раздава семейно правосъдие. За 19-и не планирайте срещи и не изневерявайте. На 20-и сутринта всеки сам прави избора си. На 21-и интуицията е на макс.

Риби 19 февруари – 20 март

До обед върви разбъркана програма. Луната ви гледа в опозиция, движите се в услуга на другите и оставяте своята работа на заден план. Но от обед вече се концентрирайте над личните си дела и проблеми и до вечерта поне в една посока ще се похвалите с придобивка и победа. Не се отказвайте от намеренията си, независимо конфликтите и преградите по пътя. На 15-и приключвайте, вземете важно решение. На 16-и очаквайте бурни изблици на емоции и конфликти в местата, където се събират хора с различни амбиции и интереси. На 17-и всичко се урежда. 18-и дава шанс за имотна придобивка. На 19-и останете в изчакване, битките на други двама ще ви донесат ползи. На 20-21-и губите, ако пренебрегнете гласа на усета и интуицията.

Неда Иванова