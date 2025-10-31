Роденият на 11 май 1888 година в градчето Могильов, тогава в Руската губерния, а сега в Беларус, с името Израел Бейлин е признат за най-популярният американски композитор. Молитвената му песен „Бог да благослови Америка“ се счита от милиони хора там за неофициалния държавен химн.

Ървинг Бърлин

Ражда се като петото дете в семейството на Лена Липкин и Моисей Бейлин, които му дават името Израел. Когато Иза е на 5 годинки, погромаджии подпалват къщата им и семейството се качва на спасителен кораб, с който пристигат в Ню Йорк на 14 септември 1893 г. Записват го с името Ървинг Бърлин, с което име добива световна известност.

Нотите на химна

Баща му умира през 1901 година и за да се издържа, тийнейджърът Ървинг продава вестници на улицата, а по-късно става певец в бар. Въпреки че остава само с второкласно образование, вече 20-годишен започва сам да композира песните си и да съчинява текстовете им. Не се научава да чете ноти, а на пиано свири само на черните клавиши и то с една ръка.

Съпернички

Популярността му расте, а певците мечтаят да включат в репертоара си песните му. Един ден през 1912 година певицата Дороти Гоц се промъква в офиса на композитора и го моли да й даде някоя песен. В стаята нахлува втора напориста певица със същото желание. Дороти без колебание удря шамар на съперницата си. Момичетата се вкопчват и продължават да се бият, търкаляйки се на пода: „Драскаха се, късаха си косите и крещяха, че искат да пеят мои песни. Някога мечтаех хората да се борят за правото да пеят мои композиции и сега тази мечта се превърна в реалност“, разказва Бърлин. Той дава песента на втората певица и се оженва за Дороти. Пет месеца след сватбата им двайсетгодишната Дороти се разболява от коремен тиф и умира.

Бягство

Вторият любовен роман на Ървинг Бърлин е още по-любопитен. Влюбва се в журналистката Айлийн, дъщеря на милионер, телеграфен магнат. Когато разбира, баща й побеснява, забранява брак с еврейски емигрант без корени, отвлича и отвежда дъщеря си в Европа.

С жена си Айлийн през 1920 година.

Айлийн успява да избяга и се омъжва за Ървинг Бърлин. Церемонията се провежда в тайна. Тя е на 22 години, а Бърлин е на 37. Тя е висока, богата блондинка, той е дребен и с голям нос. Раждат им се 3 дъщери. В тяхна чест таткото композира „Руска приспивна песен“, призната за най-добрата песен на 1927 г.

Чекмедже

Ървинг Бърлин пише „Бог да благослови Америка“ (God Bless America) още през 1918 г., но ръкописът отлежава 20 години в чекмедже. Той се сеща за него едва през 1938 година, когато Америка е възмутена от Хитлеровата Кристална нощ, или т.нар. Нощ на счупеното стъкло – което е първият масов акт на пряко физическо насилие срещу евреи в Третия райх.

Песента God Bless America е преработена от Бърлин и изпълнена за първи път през 1939 г. в Деня на паметта на Първата световна война. Десетки хиляди стоят и пеят със свалени шапки, така както пеят националния химн. От този ден песента добива такава популярност, че се изпълнява на всички масови национални тържества. Счита се за неофициалния химн на САЩ.

Визитка

Най-известната изпълнителка на „Бог да благослови Америка“ е Кейт Смит, а самата песен се превръща в нейна визитна картичка. Музикалната композиция е написана под формата на тържествена молитва. Заглавието ѝ е използвано и в редица книги.

Най-популярната изпълнителка на Бог да благослови Америка Кейт Смит.

Песента донася много пари, но Бърлин отсича: „Не можете да правите пари от патриотизъм“ и подписва договор, според който всички хонорари от песента God Bless America се прехвърлят на Асоциацията на скаутите в Ню Йорк. Договорът все още е в сила, общият размер на финансирането надхвърля 10 милиона долара и постоянно расте.

Кариера

Още през 1911 г. Ървинг Бърлин става популярен, когато реномирани танцови оркестри започват да включват в репертоара си композицията „Александър Рагтайм Бенд“ (Alexander's Ragtime Band). Освен „Боже, благослови Америка“ (God Bless America, 1918), до ден днешен се изпълняват „Сини небеса“ (Blue Skies, 1926), „Буза до буза“ (1935), „Бяла Коледа“ (White Christmas, 1942) – само в САЩ до 1978 г. тази песен е преиздадена в над 120 милиона грамофонни плочи, а в нотно издание достига 5,5 милиона екземпляра.

Бърлин пее God Bless America на борда на кораба USS Арканзас, 1944 г.

Композициите на Ървинг Бърлин са над 1000. Автор е на 19 мюзикъла и музиката към 18 филма, по известни от които са „Ловецът на елени“ и „Имало едно време в Америка“. Негови песни изпълняват Даяна Рос, Барбара Стрейзънд, Франк Синатра, Луис Армстронг, Джуди Гарланд, Линда Ронщад, Бинг Крозби, Нат Кинг Коул, Били Холидей, Ела Фицджералд, Селин Дион, Марк Антъни и др.

Ървинг Берлин склопва очи на 22 септември 1989 г., на 101-годишна възраст. Отива си тихо, в съня си, като праведен!

Румен Жерев