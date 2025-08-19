MINA (Мuseum of Immersive New Art) отваря врати на 29 август в София с програма от международно признати имерсивни преживявания.

Програмата включва оригинални продукции, създадени от MINA Creative Studio – някои от които са лицензирани и за други места по света, като например изложбата „Динозаври“, представена в Theater of Light в Дъблин, разказват организаторите. По думите им проектът е част от глобалния Immersive Center Alliance (ICA).

С опит и над 700 хиляди посетители в Румъния само за две години, MINA пренася своята експертиза в закрития атриум в мола на бул. „Ситняково“ 48. Визуалното приключение представя емблематично изкуство, науката и древната история чрез 360-градусови прожекции, оригинални саундтракове и 3D среда.

Художник

„Ван Гог – в света на един от най-емблематичните художници в света“ представя великия художник чрез 360-градусови прожекции и оригинален звуков дизайн. Повече от 80 произведения на изкуството – включително „Звездна нощ“, „Ириси“, „Автопортрет“, се разгръщат около зрителя, разкривайки красотата, тревогата и гения на Ван Гог.

Ван Гог - част от световноизвестни имерсивни спектакли гостуващи в България

Шоуто е вдъхновено от писмата на художника до неговия брат Тео и предлага личен, емоционален поглед към мислите и мечтите му.

„Динозаври – имерсивно пътешествие в праисторическия свят“, с анимации и 3D среди, отвежда на визуално пътешествие през цялата мезозойска ера – триас, юра и креда – върху площ от 400 квадратни метра, с 360-градусови прожекции върху всички повърхности на залата. В четири отделни части – „Пробуждане“, „Експлозия на живота“, „Дълбините на водите“ и „Праисторическото царство“, се срещат над 30 вида динозаври и морски влечуги.

Динозаври имерсивно пътешествие в праисторическия свят

„Ще преживеем вълнуващ момент от живота на динозавърско семейство и ще видим излюпването на малко пахицефалозавърче („гущер с дебела глава“). Шоуто включва образователно съдържание, разказано с топъл глас, в синхрон с музика и звукови ефекти. Подходящо за деца и възрастни, преживяването предлага уникален начин да открием историята на Земята и света на динозаврите“, разказват от MINA.

Динозаври имерсивно пътешествие в праисторическия свят

Митология

„Древен Египет – под погледа на боговете“ е пътешествие из митологията на Древен Египет. Разказана през очите на мъдрата котка Миу, историята превежда през легендите, боговете, мистериите и ритуалите на една древна цивилизация. Части от технологично представеното шоу включват „Анубис и отвъдният свят“, „Прегръдката на Нут“, „Слънчевата ладия“, „Закрилата на Бастет“.

MINA София ще работи всяка седмица от сряда до неделя. Билети могат да бъдат закупени онлайн или на рецепцията на MINA.

Древен Египет под погледа на боговете

Деца под 3 години влизат безплатно.

Цената на билетите за деца над 3-годишна възраст, ученици, студенти и пенсионери е €10, а за възрастни – 12 евро.

Музеят предлага и семейни билети на цена от 40 евро (2 възрастни и 2 деца). Повече информация и детайли може да намерите на официалния сайт на МINA.

Екатерина Томова