Азис с бюстие - неочукана броня

След шарените кърпи по главата, алтъните и броката, Азис достигна еволюционен скок, какъвто не е виждан и в Курило. Ще освирквам всеки опит за подобна естетическа неразбория, най-малкото защото поради свободния онлайн достъп на подрастващите това ще бъде видяно и вероятно имитирано. Нищо че бюстието мяза на недоочукана броня на „Вартбург“, нищо че панталоните, сигурно взети назаем, се свличат като дюните около Златни пясъци, нищо че сакото изглежда като от тента на улично кафене... Ако Азис смята, че прокарва световната мода на българска сцена, аз смятам, че се лъже зловещо. За мен това са отчаяни имитации и дизайн, правен на седянка „в някоя квартална кръчма“. Дали пък бюстието не е предпазна мярка срещу внезапно хвърляне на домати или яйца по изпълнителя по една или друга причина. Едната се вижда с просто око.

Емануела почти прилича на „Москвич“

Ало, чуваме ли се, тук модна централа, отдел „Критики“. След като е сложила всичко, което е намерила в червено, защо Емануела не е поставила и червена точка? Или както аз бих направил - червен картон за толкова ненужна зрелищност. Другарката е отишла твърде далеч, след като може да представи една плажна дреха на сцена, на каквато очевидно е. Без да й развалям

настроението, ще уточня, че тези шарки бяха модерни приживе на Версаче. Или пък все още като чадъри в някой китайски ресторант. Или като спално бельо в ромска къща. Доколкото се виждат, ботушите също са червени, ако се полее с малко червена боя, певицата може да заприлича на москвич.

Богдана и Зорница - изключително в черно

Великолепен синхрон в облеклото между Богдана Карадочева и наградената за Бизнесдама в туризма Зорница Стойчева. Легендата на българската естрада не изневерява на своите перли и тази вярност е забележителна. Тя е нейният подпис в лицето на почитателите и неизменен аксесоар, с който не може да сбърка. Стойчева също извисява моден ръст и от тази рокля не може да се иска нищо повече. Един лек наклон в кройката я прави безценна и придава на притежателката си сексапил, достолепие и класа едновременно. Прическата на Зорница също заслужава комплимент. Поднасям й го!

Лазар да смени бежовата гама

Браво на певеца Лазар Кисьов за това, че не се е снимал в тоалетна, а в асансьор. Това показва нечуван възход в кифленската култура и макар че той не е кифла, мога да го нарека рогче. По приятелска линия. Кисьов, който има много модни попадения, тук се е направил на търговски пътник, който продава тампони. Комбинацията е напълно неуважителна към неговия сексапил и присъствие. Вместо с нещо свежо и цветно, Лазар се е спрял на покъртителните цветове, с които не биха боядисали дори завод. От всичко облечено за себе си бих задържал панталоните и обувките. Без Лазар.

Катя Близнакова - като стол в студентска квартира

Боже, колко дрехи имало по тоя свят, Боже... И кое не е така в подкрепа на твърдението ми... Катя Близнакова е като стол в студентска квартира, върху който са нахвърляни стилове и текстилни импровизации. Същото – по нейните съседки кокетки, чиито текстилен масраф не надхвърля цената за един обяд. В студентски стол. Венци Мартинов - сценичен симпатяга, никога не е имал модни претенции, но питам го – как така е станало, че като е стъпвал в някакво жълтеникаво тресавище, единият крачол е боядисан до, другият - над коляното. Мери Молевски, населяваща левия край на кадъра, може да мине за момиче на Клуб 54. Но това е било през 54-та година все пак. Актрисата Роси Русева се върти около стандарта за приличие, но на нейно място бих заменил ботушите със салонни обувки.

Лорд Евгени Минчев