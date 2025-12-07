Димчеви модни приумици на килограм при Иво

Не знам откъде да почна, но знам, че няма да свърша. В преносен и в още по-преносен смисъл. Гаджето ме гледа със строг поглед, като портрета на Георги Димитров, докато чете вестник с негова снимка на първа страница. Метални шипове по главата не бих очаквал от никой ексцентрик на света, но на Димчев те придават някаква интересна мощ. Демек - ако ти ударя една глава... Надолу се развива илюзията, че Иво е монтьор на виенско колело и дърпа конците, простете - веригите там. Палтото доминира кадъра, а там участва плетиво, което претендира за бродирано, апликирано и после варено на бавен огън в бульон от лимонови резанки.

Давидкова и Тасова - покоряващо романтични

Неслучайно бизнесдамата Бета Давидкова е сред принцесите на модата. Тя сама създава облекла за себе си и своите клиентки. Тя създава реципрочна мода и за техните домашни любимци. Днес Давидкова изразява същността си с дреха, в която съжителстват смелост, въображение и сила за разместване на световните тенденции и тяхното подобряване. Тя е в слънчевата компания на друга успяла жена в лицето на Тася Тасова, озарила околното пространство с разкошна диадема и допълнителна декорация от цветя. Яркожълтата дреха е слънчева, ярка, добронамерена и подобрява общуването. Отличен за двете дами и мога да насърча повече жени да последват примера им.

Колан върти лоши естетически енергии при Теди

Не съвсем по вкуса ми се е облякла Теди Кацарова. Тук се забелязва несъобразяване с модата, пропорциите, младежкия имидж на певицата. Първото, което удря в очите, е коланът, заемащ една трета от едната пета на облеченото. Огромната тока, огромна почти колкото чаша за чай и чинията към нея едновременно, нарушава не само общия баланс, но както гаджето ми вмъква в разговора - дори личния й имидж. Теди често е била елегантна, много пъти претруфена, което е за предпочитане пред това, което виждаме.

Деси Слава преяжда с леопардово

Вижда се, че Деси Слава се колебае да облече въпросната дреха, още повече да я закупи. Не се колебай, миличка, ако не стане за сцена, може да се тапицира някой диван или да се използва за перде. Щампата сама по себе си е интересна да остане само като клин, а отгоре да бъде добавено тъмно сако. Преупотребата на принтове и леопарди съотнасям към годините на началната Сашка Васева, Пантерите, всякакви още Кристали и други. Роклята освен харбали, метални забежки и прочие, дрънка на кухо с общата си кройка. Не зная този наглед скърцаш плат дали се поддава на пералня и дали в химическо чистене няма да полепне по барабаните...

Ивана на ръба да се превърне в елха

Предстоящите коледни празници позволяват да се пошегувам с Ивана и да я предложа, особено роклята й, за коледна елха. Има достатъчно пера и подобия на играчки, та с малко късмет никой няма да забележи, че е дреха, а не украса. Макар съветът на Коко Шанел е да отнемаме, а не да прибавяме за добър стил, тук може да направите обратно, дори светеща декорация. Една коледна звезда вместо шапка ще легализира идеята ми и Ивана може да добие световна известност, ако снимката й се появи подобрена в Инстаграм. Или ако някое дете я види в мола и каже: „Мамо, искам такава елха! По Коледа стават чудеса“.

