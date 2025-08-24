Двама принцове от модното кралство

Принц Димитри Лобанов-Ростовски е днешният ми избор за стилен джентълмен. Протоколното му облекло го представя в достойна светлина по време на благотворителния британско-български бизнес бал в Лондон. Негово сиятелство поддържа отлична естетска форма и е пример за аристократичните кръгове, в които пребивава. Друг моден пример за тази седмица е принц Димитри Зиади, син на кралския биограф лейди Колин Кембъл. Зиади импонира на изискващата протоколна среда със своя смокинг, обогатен с виненочервена кърпичка.

Джуджи, хайде да ти купим шапка!

Как да й го кажа на Джуджи, като сърце не ми дава, но тази пола очевидно е родена да бъде перде. Перде в някоя лятна кухня, с излаз съм китна провинциална градинка с много сойки и чинки по клоните. Джуджи е забавен експериментатор, но тук бих отстранил обувките и разжалвал блузата. Което не означава да я оставя съвсем разголена, защото съм подготвил идеи за промяната й. Гаджето ми твърди, че тя би могла да сложи една огромна мароканска роба, не толкова пъстра, но все пак обединяваща стил, разкош и ексцентричност. Аз твърдя пък, че може да се добави кокетна шапка. Джуджи, да не ти пука, драга.

Тони да обмисли нови идеи!

Добре се посмях съботно на този кадър, в който Тони Димитрова може би е наистина елегантна. Но тук се събират обстоятелства, които един кавалер не бива да изтъква. Казано накратко – тази рокля е красива, но не подхожда на обстоятелствата, от които е съставена поп звездата. Облеченото изглежда така, сякаш платът е свършил по някое време, и ръцете са наполовина оголени. Може би един разкошен шал щеше да поеме „вината“ за тази гледка. Време е за „малка водка с портокалов сок“ и обмисляне на новите й модни предизвикателства.

Кеца и Карлос – в естетически отпуск?

Не трябва ли, когато две величини се срещнат, да бъдат празнично облечени? Или това е концепция само в моята глава, защото така гледам на живота? Негово певческо великолепие Васил Найденов е избрал риза с десен на стара руска чиния, а господин Насар – нещо, което смята, че подхожда на възрастта му. Известните хора имат дълг, естетически и моден, затова смятам, че макар и на разнопосочни сцени, двама от техните владетели трябва да са малко по-обмислени в появите си. Господин Насар, макар и много млад, трябва да се научи да носи сако и дълъг панталон независимо от температурите. Ето, аз например го правя и не съм припаднал от жега.

Сашо Жокера се нуждае от моден жокер

Моля, дайте ми жокер, привиждат ли ми се тук две сака, още няма обяд и не съм си сипал дори. Гаджето ми твърди, че сакото е едно, а „аз си намествам очилата“, както се пее в една песен. Сашо Жокера е опитал отдавнашни прийоми да привлече вниманието и браво, братле, успя. Лявата страна на сакото изглежда непълноценна без по-ярката си дясна половинка. Черната част на дизайнерския проект лъха на забвение, а Сашо може да влезе в списъка с „половинчати“ знаменитости. Бих поставил и знаменитости в кавички, но ми обясниха, че имал бъдеще. Къде без герданче в тези времена. Обувките къртят мивки и... пътни настилки, защото облечен така, господинът едва ли ще мине по червеният килим. Булка му на Жокера е в стил „бела съм, бела, юначе“, но да кажем, ако се премахнат няколко средиземноморски чалъма в облеклото, може да „мине в по-горен клас“.

