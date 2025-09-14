Гала и Мария във впечатляващ дует

Залят съм от настроението, което носят двете ми добри приятелки. Гала – вечната нова звезда, показва модно старание със сако градина, по което са избуяли приказни цветя. Огромният наниз в деколтето е наистина вдъхновяващ, трябва да опитам и аз такъв, но в жълто. Мария Илиева е обгърната от букет, но той не може да скрие импозантната й рокля, в която е съсредоточен блясъкът и обещанията за блус. Двете дами са с прекрасни прически и е толкова хубаво, че едната е черна, другата – руса. То пък става за текст на песен. Мария, готова ли си...

Сакото на Господинов – залезът на годината

Ако тази снимка беше филм, сигурно щях да я кръстя „С цървули по Дивия запад“. Но е само снимка и вместо цървули имаме бели маратонки на преден план. Господин Господинов очевидно не се разделя с дънките си, към които днес има прибавено сако. То му придава вид на санитар, а самият му стоеж не допуска да се каже нито една добра дума за съчетанието. Шапка самотница, шапка вдовица седи на масата, все едно е предястие, което господинът не е докоснал. Ако мога да си позволя да перифразирам господин Господинов, септември може да е следобедът на годината, но сакото му е залезът.

Галинчо – бело си, бело, юначе

Тук ми намирисва на смесица между „Бела съм, бела, юначе“ и „Бял мерцедес ме преследва в живота“. Галин безспорно е изоставил онзи стил, в който съчетаваше акрилни цветове от най-ниската до най-високата им гама. Имаше повечко злато, тук-там гердани и мъниста. Днес обаче ме разсмива черно-бялата скованост на облеченото, липсата на дързост и близостта по стил до начален учител в някое селце. Да, и такива трябва да има, но защо Галинчо, защо Галинчо.

Анелия в сковаващ червен концепт

Червен концепт е залял Анелия години след като модният свят даде заслужена почивка на този цвят. Да, все още е на мода в автомобилната промишленост и в производството на сватбени торти. Но чак такова внимание, че да се превърне в дреха, не бях предвидил. Околовръст на това произведение на изненадата жужат панделки, нещо като нощни мухи, но направо конски, във виждалото ми какво ли не зрение. Гаджето, който усилено учи български, ме насочи да използвам думата пре-зрение, но аз не съм такъв, не съм такъв. Познавате ме.

Здраствуйте, наша Татяна

Помните ли тази песен – за нашата учителка по руски? Певицата със същото име няма нищо общо с описаните в песните сцени, просто ми хрумна. Та... нашата Татяна „впечатлява“ с памучно комплектче някъде по плажовете. Десенът ми се струва толкова старомоден, та почти съм сигурен, че съм го виждал на други начинаещи певици. Бяло и керемидено не е комбинацията, която ме вдъхновява, но Татяна сигурно много си я харесва, щом снимката е станала публична. Кърпата на главата е в съвсем друга модна траектория и няма общо със случващото се по-надолу. Перленото герданче опитва да устои на неестествената си естетическа среда и изглежда като наниз сълзи в цялото.

Лорд Евгени Минчев