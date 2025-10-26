От якето на Дафова стават пет кеца

Помислих, че на моите 37 години вече всичко съм видял и ето че изпратиха на вниманието ми тази снимка. Вляво виждам бледо копие на Елтън Джон и „една китара не спира да звъни“ по цялото протежение на плата. В цветове на бонбонките „Детска радост“, но тази радост малко нагарча, когато става дума за знаменитост като Найденов. В българската естрада очевидно е налице пълна липса на съобразителност с възраст, повод, обществено възприятие. Васко, знам, че пак ще се сърдиш, но НЕ, ресто, не струва това либаденце, усложнено с бяло шалче и черно поло. До него Диана Дафова също не е преценила някои житейски обстоятелства и ни се показва като от витрина за дрехи в Северна Каролина. Наистина, за 37 години мислех, че всичко съм видял, освен че грешно съм изписал възрастта си. Майтап бе, Уили. А иначе от якето на Дафова могат спокойно да се направят пет кеца.

Луна като трудоустроена кукла Барби

Не е ли Луна като струна в този кадър, по който очевидно е работено много. Защото преди да ми бъде казано, че това е певицата, допуснах, че е възможно да е кукла Барби, представляваща съответната възрастова група над 40-те. Палавата комбинация е едновременно забавна и тъжна, защото аз лично разкривам хленчене по отминали сценични и лични моменти, които непременно е трябвало да се случат в един кадър. Този! Но защо е трябвало да се показва толкова много от фигурата, след като е подобрявана със средствата на съвременната технология. Следват пискюли, обувки, прическа...

Киров има нужда от цветя в гардероба по него

Доброто приятелче Любо май е в модна абстиненция. Тук липсва нещо, което е очевидно и се нарича цвят. И не ме поучавайте, че черното също е цвят, защото не искам мили за мен хора да се обличат като улични минувачи в лош квартал. Тук виждам пълно отсъствие на звездност, каквато може да се постигне от някой закачлив цвят - например дори турско синьо, оранж, тъмнозелено, като с това не отричам правото на съществуване на облеченото. Просто тези цветове или аксесоари щяха да добавят стойност на тъмния тапет, водещ към дверите на естетическия ад. Кой е посъветвал певеца да се облече в степенувани дължини, всяка от която подчертава неизправностите в силуета му? Късото яке разкрива гледка на телесна пищност, утвърдена още от тесния панталон. Любе, брат, не ти трябват цветя на леглото до тебе, трябва ти цвят в гардероба по тебе.

Мила Мила, време е да пораснеш

Мила е РОБърт и пленник на вкус, останал някъде около зараждането на стила на Вивиен Уестууд. Но в днешно време той има приложение само в някои хипи и клошарски култури, в гардеробите на застарели пачуърк любители и прочие. Облеченото може да има определена стойност, ако е лично правено от Уестууд, което ме съмнява, или пък да е купено от винтидж магазин за дрехи. Тук цветовата наситеност е умопомрачителна и въздействието е като да си представите подредени един до друг в гараж трактор, мини Купър, рало, военен хеликоптер и всичките в различен цвят. Гаджето ми, наблюдавайки снимката, помоли да отворим прозореца от модния задух, който гледката ни причини. Прощавай палавнице, страннице, както пееха Мариана и Тодор Трайчеви, но е време да се превърнеш в дама. Не пика.

Светла и Хубавенска - наша гордост в Лондон

Един много добре облечен дамски квартет - илюстрация на българското старание и перфекционизъм. В средата наблюдаваме златистото превъзходство на Пламена Динчева, в чиято усмивка е съсредоточено щастието и триумфа на живота. До нея, съобразено с професията, Виолет Вьорлер представя стилна вечерна рокля със сребриста гарнитура. Вляво - бизнесдамата Светла Евтимова е заложила на класическия шик на черното, като го е обогатила със златни обувки. Това й придава сладкия чар на сдобило се със сцена момиченце, което показва модните си играчки една по една. Певицата Поли Хубавенска изпъква естествено в алената си рокля, по която няма какво повече да се добавя или отнема. Бляскав кадър от Британско Българския Бизнес Бал в Лондон, на който Евтимова бе почетен председател.

Лорд Евгени Минчев