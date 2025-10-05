Миле Китич и Софка в златно безвремие

Забелязвам отсъствие на всякаква модна сензация при двама изпълнители, за които това следва да е дълг. Миле Китич е облечен като за регионален събор, на който току-що е срещнал съседка, завърнала се от Истанбул.

Софи Маринова е на границата да бъде оригинална, но златното й либаденце я оставя на границата между Одрин и Хасково. Китич е преупражнил правото си да носи гривни и гердани, но това щеше да е по-малкото зло, ако не бяха омачканите му черни дрехи.

.

И пак Софка – черно и златно тук се преплитат в неделим кръговрат, но и в неопределим. Не е ли крайно време за нови модни експерименти, сестра Маринова?

Джукелова с фустан на една кука

Съзерцавайки тази снимка, сякаш се връщам в зората на демокрацията, където всички носеха каквото имат, стига да не е черно. Актрисата Тенекеджиева е разположила по китката си гривна, каквато не мога да възприема за адекватна според настоящата мода.

От състоянието на кадъра не мога да отлича добре Деси с полугипсирана ръка ли е, или това усещане идва от странно скроената дреха, кожена дръжка за чанта и питие с мерудия, като за калесване на кум.

До нея Параскева Джукелова изненадва със сукман ала СБХ, в който има остатъци от макраме, дарак, плетене на една кука и на две куки. Трябва да си кука от голямо ниво, за да разузнаеш какво предизвиква подобни решения.

Яковлева и Зуека в странни цветови хрумвания

Чудя се дали Зуека не е започнал своя линия облекла или просто си е бърсал четките в този гащеризон. Тук пример за това запитване е и блузата на Жана Яковлева, изглеждаща едновременно на картина, завеса и каквото ви се прииска. Самият актьор художник изглежда да е в правилните гащи, където на клоунадата от цветове не може да се устои. Връщам се при Яковлева, за да установя една не съвсем оригинална триизмерност, която внушават ресните от блузата й.

Те представляват лек верев, нещо като наклонената кула в Пиза, само че от копринени конци. Полата на Жана ни запраща в дълбоко синьо море, в което да поплуваме, докато тя премисли стила си.

Камелия да се поучи от световните звезди

С червените ботушки потропва... Камелия. Какво точно иска да покаже с това, за мен е неизвестно, даже с насмешливост пристъпвам към изследване визията й. Тук всичко сочи синдрома на отричащите природните факти, а в превод – че певицата трябва да потърси справка с личната си карта и да се облече според написаната там възраст.

Блещукащата рокля не я прави бляскава, просто няколко метра плат, превързани от лъскав колан. Нищо от това според мен не съответства на сценичната мода, която ни се предоставя най-любезно от световните звезди. Нека Камелия преосмисли визията си, като вероятно се съгласи с мен.

Пламена сияе в енергията на Стрелец

Пламена Динчева е психолог, спортист и терапист, който лекува чрез ангелски енергии и практики. Ангелското личи още в умението й да подбира своите дрехи, най-често показващи страната й на духовна жрица и лечител с висок енергиен потенциал.

В този кадър Пламена изразява себе си чрез прекрасна черна рокля, пресечена от златист колан, в чиято извивка са се настанили тишина, спокойствие и мистерия. В деколтето изпъква чаровното виолетово, което заедно със златните бижута създава усещане за декорация на благотворителен орден.

Прическата и стоежът на Динчева подсилват влиянието на облеченото, а погледът казва „Аз съм Стрелец. Да, аз съм Стрелец.“

Лорд Евгени Минчев