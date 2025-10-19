Милена и Исус като естетически близнаци

Много трудно пиша за приятели, когато са в неизгодна модна позиция. Беше време Милена Славова да покаже развод със стила, който я определяше толкова много години. Като кажа толкова много, имам предвид времената от Кравай, а те съвпадаха с първите ми години като ватман. 1984? Исус Ангелов е винаги симпатичен, но трябва да му се дръпне ушенцето, когато съчетава рокерско яке с разкъсани дънки. Имиджът му на салонен музикант допуска, както често го виждаме, сако, борсалино и добре лъснати обувки. Всъщност харесвам жабото върху гърдите на Милена, което говори за едно разчупване, чийто финал не бих искал да видя отново след 40 години. Но кой съм аз, грешният, да коментирам Исус и... Милена.

Роклята на Мария - ни в клин, ни в коляно

В изневяра на Веско-Мариновата песен Мария показва... голяма жълта рокля. Толкова голяма, че не мога да я обхвана, не през кръста, а през погледа ми. Гаджето твърди, че ако се докопаме до роклята, може да си направим огромна тента на вилата. Казах му, че нямаме вила и той се оттегли да пие бира на верандата. Та, отново за Илиева, чиято жълта рокля, подобно на излят тиган с жълтъци, жужи в модното пространство и леко го покварява. Защото кройката е абсолютно неудачна, тя подчертава ненужното и скрива необходимото. Ръкавите са твърде дълги, деколтето ниско, дължината на роклята е ни в клин, ни в коляно... Просто ми се иска да пратя Мария и находката й... на дарак.

Бюстието на Есил крещи за водосвет

За Есил Дюран, която е в модния бизнес, трябва да е ясно, че този outfit не звучи сериозно. Нито във връзка с трудовия й стаж като певица, нито като жена с вкус, каквато понякога разкривам в нея. Тук виждам половинчати идеи, разпръснати напосоки, много блясък, до степен, че го възприемам като звън на стъкълца от полилей в тоалетната на Маринела. Разголените ръце и рамене също трябва да бъдат осмислени, без да казвам, че има нещо за криене. Есил поддържа усърдно формата си, но след определен юбилей жените трябва да са внимателни. Прическата е направена добре, но повтарям - към нея трябва да има дълга рокля от тафта, един шикозен копринен шал и обувки с висок ток. И не попфолк сцена, а оперна такава. Наподобяващата на коланче част изглежда като скъсано парче от това бюстие, броня или не зная каквото точно е. Баба ми Гина, на която съм кръстен, ако видеше тази снимка, щеше да повика свещеник да я прекади.

Зейнеб в закъсняло вдетеняване

„Къде са ти детските книжки, кажи, мила моя Зейнеб“. Ето това ми хрумва, докато съзерцавам харбалите и воланите по милата ми приятелка. В това нямаше да има нищо лошо, ако цветът не беше бебешко розово и бяло, а същото, в черно например. Това щеше да избегне асоциациите с бебе, по чиято якичка има повърнато, простете за израза, но всички сме минали тази фаза. Харесвам дългите руси коси, за които Мустафа Чаушев със сигурност би написал песен. Той вече пее за коси, но чужди и черни. Спомняте ли си знаменитата му песен „Черни и блестящи, спускат се косите...“. Спускат се и тук, ама руси.

Зорница е модната кралица до Симеон

Съвременна млада дама Зорница Стойчева изпъква в обществото със собствена визия. На този кадър, в царствената компания на Симеон Сакскобургготски, Нейно Величество бизнесдамата заслужава постоянна корона за уменията да изненадва приятно и да ги развива. За Стойчева бих казал, че естетиката е интелект, съобразен с позиция, възможности и среда. В това отношение красивата лейди превъзхожда обкръжението си и е отличен пример за своите последователи. Модната репутация на господин Сакскобургготски го предшества и напомня аристократичния му стаж, така добре отпечатан в поведение, гардероб, изказ. От аристократи знам, че комплиментите не бива да са дълги. Благодаря за гледката!

Лорд Евгени Минчев