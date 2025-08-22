Н ежните половинки на сръбските мафиоти, голяма част от които овдовели наследнички на милиони, не само въртят бизнес, но и разчистват сметки помежду си. Те не носят автомати, но знаят кога, как и за кого да бъде натиснат спусъкът. Тези факти разкриват черногорските медии след серия кръвопролития в бивша Югославия.

Разчистването на сметките между клановете Шкалярски и Кавачки в Черна гора извади на показ факта, че мафиотските метреси не са просто нежни сенки зад най-бруталните си мъже, а стоят в основата на кървави убийства.Наскоро лъсна онлайн кореспонденция от приложението Sky, в центъра на която е красивата вдовица на боса на Шкалярския клан Зияд Нуркович – Василиса Инфлуенсърката стана свидетел на разстрела на мъжа си в Малага, Испания, през 2019 г.

Фаталната инфлуенсърка Василиса Нуркович

Оказа се, че вина за смъртта му носи и самата тя. Василиса Нуркович се бе тагнала в Instagram и това насочи килърите към местонахождението на съпруга й. След това инфлуенсърката бе в емоционална връзка с друг член на клана – Едмонд Мустафа, който също бе ликвидиран, но през февруари 2024 г.

Връзка

В чата между корумпираното ченге Петър Лазович, който бе разкрит като сътрудник на конкурентния Кавачки клан, и боса на клана Радойе Цвицер се говори именно за Василиса Нуркович. Кореспонденцията е от 2020 г., а Цвицер коментира, че от Шкалярския клан са пращали на един от затворниците снимки на момиче, което държи пръст пред устните си като „знак за мълчание“. Предупреждението е било, че ако пропее в зандана, ще бъде ликвидиран.

В друг от разговорите Лазович му казва, че всички планират да го убият, включително и хората от Кавачкия клан, защото е във връзка с Василиса Нуркович. „Искат да ме убият и твоите хора искат да ме убият сега, когато съм във връзка с жената на Зияд“, казва Лазович.

От разговора излиза, че ченгето също е имал авантюра с инфлуенсърката. Заради нея много от затворниците, съгласили се да сътрудничат на прокуратурата в Черна гора, се отметнаха от показанията си. Радойе Цвицер е един от лидерите на Кавачкия клан, а близък негов съратник беше Предраг Кнежевич, който преди година бе задържан в София.

Той се укриваше от властите в Черна гора, където има за доизлежаване присъда за убийство. Арестуван е при второто си влизане у нас на летището с фалшиви португалски документи за самоличност.

Оказа се, че 25-годишната към днешна дата Василиса е близка с друга от т.нар. в Сърбия невести на ада – Бояна Беливук, известна като Първата дама на клана.

Тамара Цвицер гони килърите с пистолет в Киев.

Вучич

Докато съпругът й Велко Беливук, по прякор Веля Неволя, един от тарторите на агитката на Партизан (Белград), обвинен в седем убийства, лежи зад решетките, Бояна Беливук е тази, която „превежда“ парите от труповете в банкови сметки и ги легализира.

Заедно с майка си Снежана Джорджевич са своеобразен дамски семеен картел. Бояна ражда второто си дете, докато мъжът й е в ареста. Самата тя е задържана през 2021 г. с 60 хиляди евро кеш в дома си.

За властта в Черна гора тя е счетоводител на мафията, за децата си – обикновена майка, а за клана – икона. Съпругът й бе в основата на заговор за убийството на сръбския президент Александър Вучич, тема, която се превърна в централна за западната ни съседка през 2022 г. Тогава министри и шефове на силови агенции в Сърбия коментираха опасността на ситуацията и нейната сериозност.

Украйна

Кавачкият бос Радойе Цвицер бе прострелян по време на джогинг в Киев, Украйна през 2020 г. Вместо да извика полиция, съпругата му Тамара Цвицер не чака, а действа. Жената изскача с пистолет на улицата и стреля по нападателите, които побягват. Тогава пресата в Украйна я определи като „балада от куршуми“.

Тамара не приключва дотук.

В Черна гора нейна мишена е Йован Вукотич – 42-годишният лидер на Шкалярския клан. Куршумите го достигат не в Котор, а в Истанбул – на 9 септемри 2022 г. Черногорският гангстер е гръмнат от преминаващ моторист. Така той става поредната жертва на войната между клановете, а за поръчител се смята именно вдовицата на Цвицер.

Кланица

Следващата опасна дама е Таня Милкович – жената, чиято любов убива. Неин съпруг е друг тартор от агитката на Партизан и близък другар на Велко Беливук – Марко Милкович. Преди да се хване с Марко обаче, Таня е имала интимна връзка с Лазар Вукичевич.

Именно това е причината, поради която Лазар попада в кланицата в село Ритопек, близо до Белград, и намира зловещата си смърт през 2021 г. Вукичевич загива по брутално жесток начин. Тялото му е разчленено, главата и крайниците му са отрязани.

Таня Милкович по улиците на Белград.

След това трупът му е хвърлен на рибите в Дунав. Смъртта му е разкрита при обиски в т.нар. вила на ужасите в село Ритопек, където сръбската полиция намира оръжия, снайпери и мобилни устройства с шокиращи кадри – снимки на разчленени тела и видеа с мъчения. „Това са убийци и измет, които никога не трябва да излизат от затвора.

Жертвите?

Повечето – фенове на Партизан“, коментира тогава сръбският министър на вътрешните работи Александър Вулин. Нищо не се доказва за прякото участие на Таня Милкович, но в подземния свят не е нужно – слухът е присъда.

Легия

В Сърбия упорито се говори, че мафиотските кланове уреждат сметките си, контролирани не от кого да е, а от митичния бивш командир на „червените барети“ Милорад Улемек – Легия. Той излежава присъда за убийството на премиера Зоран Джинджич, но роля извън решетките играе съпругата му Александра Иванович.

Жената на Легия Александра Иванович

Легия от 12 години е зад решетките, а още 28 му предстоят. Но тя го чака – „с една сватбена снимка и три дъщери от убиец, когото целува само през стъклото, когато му ходи на свиждане“, пишат сръбските медии. През 90-те Александра бе омъжена за Небойша Джорджевич – Суца, един от лидерите в агитката на Цървена звезда и член на Сръбската доброволческа гвардия на Аркан.

Иванович привидно не е замесена в подземни дела и мокри поръчки. Развива легален бизнес. Видимо за широката общественост печели добре и има висок стандарт на живот.

Захари Белчев