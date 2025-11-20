Н ов европейски регламент ще позволява на ощетени пасажери да търсят компенсации при над 3 часа закъснение на полета. Как да летим без проблеми обсъдиха експерти от авиокомпании, туроператори, потребителски организации на кръгла маса, организирана от Европейския потребителски център - България. Важно е пътуващите със самолет да имат информация както за своите права, така и за моментната и очакваната ситуация и нейната промяна по време на полета, за да се осигури тяхната безопасност, заяви вр.и.д. председателят на КЗП Александър Колячев.

Помощ

Европейският потребителски център е успял да помогне за получаване на обезщетение при закъснели полети или други нарушения на над 1,8 млн. потребители, които са подали жалба.

Ние не водим дела, водим преговори, помагаме на физически лица, не на фирми, каза директорът на ЕПЦ Соня Спасова. 73% от казусите са решени успешно след намесата на Европейския потребителски център.

Средно по 35 122 самолета на ден са летели в Европа това лято. Средното закъснение на полет е било между 13 и 14 минути. Основни проблеми и трудности, в които изпадат пътниците, са счупен или куфар с по-голям размер от регламентирания, неяснота на таксите, получаване на бавни отговори от авиокомпаниите, недостатъчно съдействие от посредника, продал му билета. Важно е пътникът да знае какво пише в бордната му карта за размера на куфара.

Ако той е 41 см вместо изискваните 40 см, може да стане причина за доплащане на 75 евро. И при отказ дори да бъде принуден да слезе от полета. Потребителите трябва да снимат спорните ситуации, за да имат доказателство, ако поискат компенсация от авиокомпанията за нарушени техни права. Най-често авиокомпаниите ползват „извънредни обстоятелства“ като причина за отказ на обезщетение. За закъснял полет със 7 часа авиокомпания се оправдала с наводнена писта. След проверка се установява, че това не е вярно и съдът решил в полза на пътника.

Промени

Регламент 261 на ЕС дава по-големи права на авиопътниците. В момента се работи по новите правила и се очаква те да влязат в сила до февруари 2026 г., съобщи Елисавета Димитрова от ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“. Уеднаквяват се правилата за ръчен багаж и лични вещи за всички авиокомпании. Въвежда се по-ясна регулация на политиката „неявяване“ на пътник за полета, която ще позволява използване на обратния полет, дори ако първият сегмент не е използван. Някои авиокомпании плащат обезщетение само при заведено дело, което често отказва пътниците да си търсят правата.

Таня Киркова