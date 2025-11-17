К ръчмата поскъпва, режат ни и порциите. Това показа проверка на „Телеграф“.

Новото повишение на цените в заведенията ще бъде от Нова година, коментираха управители на заведения.

Причините са по-високи данъци, осигуровки, цени на храни, безалкохолни и алкохолни напитки, ток, горива и заплати. В някои заведения вече има както промяна в цените, така и в броя на порциите. Например кувертът за кръчма с жива музика в центъра на Перник вече е 80 лева, а преди няколко месеца е бил 60 лв. В същото време екстрите, които влизат в цената, са орязани.

Орязване

Ако преди няколко месеца срещу парите клиентите са получавали 100 мл алкохол, салата, топло и студено предястие, сега вече топлото е отпаднало от менюто. По-високите цени ще доведат до свиване на потреблението, защото хората не могат да не плащат, кредити, данъци, ток и консумативи, но няма да ходят в ресторанти, коментира Ричард Алибегов от Българската асоциация на заведенията, пред „Телеграф“.

Причини

Ежемесечно доставчиците на стока изпращат съобщения на ресторантьори, че има увеличение. Например пилешкото филе, което се влага в много ястия и салати, от април досега е поскъпнало с 6 лева и вече се търгува на борсата по 18 лева, коментира готвач в столичен ресторант. Така една от най-поръчваните салати „Цезар“ се вдигна от 16 на 20 лева за порция в заведение в центъра на София. Увеличение има и при цената на доматите, и то през летния сезон. Ако през април поръчвахме килото на 3 лева, то през август цената им стана 3,50 лв., посочват от заведенията.

Дивидент

В някои ресторанти, за да не повишават драстично цените, са намалили грамажите на порциите. Така салатите, които преди са били по по 400 грама, сега са намалени на 300 грама. Също така и при топлите предястия има свиване на порциите заради по-скъпите храни. Други причини за очаквания ръст на цените са вдигането на данък дивидент, осигурителната вноска, заплати, наеми и горива, коментира Ричард Алибегов. Той посочи, че от тази година има и възстановяване на ДДС за заведенията от 9 на 20%. Така България е единствената страна в еврозоната, която има различен данък в туризма, тъй като хотелиерите са на 9% ставка, а заведенията са на 20%. В останалите държави, които са приели еврото, целият туристически бранш работи на една и съща ставка и тя е поне наполовина от стандартната. Предпоставка за вдигане на цените в менюто е още планираният ръст на наемите от собствениците на обектите. Много от хората в бранша вече са получили съобщения от тях, че наемите ще бъдат повишени от следващата година. Разходите за персонал също се увеличават, тъй като минималната заплата скача от 1077 лева на 1213 лева, което е с над 12% увеличение. В проекта за бюджет за следващата година се планира и вдигане и на осигурителната вноска с 2%.

80% ще плащат с карта в нощта на ЧНГ

Над 80 на сто от плащанията в заведения в нощта на новата година са с карта, а не в брой, посочи Ричард Алибегов и допълни, че наблюдението е за интервала между 12 часа и 5 часа. По думите му няма да има никакъв проблем и клиентите, които си плащат в лева, ще получават ресто в лева и съответно така ще е и с еврото. Тоест в каквато и валута се плаща, рестото ще е в същата. Алибегов каза още, че няма как автоматично изписването в сметките на цените да се обърне първо в евро, а след това в лева. Това ще стане постепенно, но не е проблем, защото така или иначе в бележката има цените и в двете валути.

Заведения обмислят иск срещу цените за паркиране

Българската асоциация на заведения обмисля да заведе иск в съда срещу поскъпването на платеното паркиране в София. Това коментира Ричард Алибегов пред „Телеграф“. Според организацията вдигането на цените не е икономически обосновано и противоречи на Закона за въвеждане на еврото. Припомняме, че с решение на Столичен общински съвет от следващата година цената за престой в синя зона скача от 2 лева на 2 евро, или малко под 4 лева, а в зелената от 1 лев на 1 евро, което е близо 2 лева. Също така се разширява зоната за паркиране, като улиците в много нови квартали също ще се плащат.

Елена Иванова