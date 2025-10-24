У збеки ще карат българските тирове, тъй като все по-малко нашенци се навиват на професията.

Въпреки суперзаплащането от над 4000 евро на месец младежите не се интересуват, а след време недостигът ще е огромен, тъй като средната възраст на тираджиите в момента е 55 години. Това заяви за „Телеграф“ шефът на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев на фона на хроничен недостиг на квалифицирани шофьори на камиони в целия ЕС, който се усеща и у нас.

Проблем

„Кадровият проблем е най-голямото предизвикателство пред нашия бранш в момента. Затрудняваме се да осигурим даже базово ниво на персонал в транспортния бранш. В България имаме около 28 000 камиона, което означава нужда от около 30-33 000 шофьори. Не ни достигат 4-5000 шофьори, и то само за международния транспорт. Тук дори не говорим за вътрешния или за градския“, обясни Арабаджиев. „Младите хора между 21 и 29, дори и несемейни, не проявяват интерес към професията, която позволява на тази възраст за няколко години да спестиш пари да започнеш собствен бизнес в транспортния или друг бранш. Можеш да си купиш камион или да ги инвестираш в образование“, добави експертът.

Квалификация

Въпреки това обаче интересът от младите е слаб. Именно заради това ЕС променя правилата за минимална възраст за квалификация. Преди дни и Европейският парламент утвърди курса на съюза към снижаване на възрастта за професионален шофьор на камион на 18 години и за автобус – на 21 години. „Средната възраст на водачите у нас е 50-55 години и не е ясно откъде ще дойде следващото поколение водачи. Затова и браншът търси решения като внос на работници от трети страни“, каза Арабаджиев. Въпреки че нетните заплати в България често са конкурентни или дори по-добри от съседни държави, това не е достатъчно да привлече кадри.

Азия

За да се справят с липсата, българските превозвачи вече насочват усилия към трети страни — Турция, Узбекистан, Индия, Бангладеш. И тук обаче има сериозни трудности. „Основната бариера е много трудната и бавна процедура за визите и документите, която често отнема 5–6 месеца. Причината е крайно ограниченият капацитет на консулските ни служби да обработят сериозния масив от документация“, каза още Арабаджиев. Той призова и връщане на обучението за професионалната категория „C” в професионалните гимназии. „Така на 18-19 години ще има готови кадри за транспортния сектор“, завърши шефът на браншовия съюз.

Заплати

Въпреки дигиталния свят, в който живеем, професията на шофьора на камион се оказва незаменима. Недостигът на професионални шофьори на камиони заплашва да причини нови смущения във веригата за доставки. Проблемът не е само оперативен, а сега оформя нови баланси на пазара на труда, като по този начин повишава заплатите на тези, които все още са зад волана. Това води до бързо покачване на заплатите. В много страни в Европа заплатите на професионалните шофьори на камиони са се увеличили с 25% през последните две години. В Холандия и Белгия нетните месечни заплати надхвърлят 3500 евро, докато в Германия те вече достигат 4000 евро за международен транспорт. Съответно, в скандинавските страни, където разстоянията са дълги, а метеорологичните условия са трудни, заплатите се приближават до 5000 евро на месец. Според данни на IRU над 70% от транспортните компании вече реагират, като покриват и разходите за обучение на шофьорите, само и само да намерят работна ръка.

3,6 милиона търси ЕС

В цяла Европа Международната асоциация за автомобилен транспорт отчита над 3,6 милиона свободни работни места за професионални шофьори. Този брой остава постоянно висок, докато средната възраст на активните шофьори продължава да нараства. В Германия средната възраст е надхвърлила 48 години, във Франция 47, а в съседна Гърция тя наближава 51. Това означава, че през следващите години десетки хиляди шофьори ще се пенсионират, без да имат достатъчно млади хора, които да запълнят празнината. Резултатът вече е видим в логистиката, където разходите се увеличават, маршрутите се забавят, а компаниите се затрудняват да отговорят на нарастващото търсене.

*Автор: Иван Петрински, Деян Дянков

Екип на Телеграф