13-и ден продължава битката с големия горски пожар в Рила планина. Днес на терен са над 100 огнеборци - пожарникари, горски, служители на НП "Рила" и НП "Пирин", военни, доброволци. Дъждът в късния следобед вчера помогна за утихването на пожара, но не и за неговото потушаване. Хората на терен ще опитат с водоноски и помпи да спрат огъня по периферията на пожара.

"Целта ни е да не позволим повече разпространение на пламъците. Надявам се до края на деня да локализираме пожара", каза за „Телеграф“ директорът на НП "Рила" - Красимир Андонов.

Пожарът в Рила бушува в борова гора, вятър го разгаря!

Огънят лумна на 28 август в местността Белите камъни и обхвана гори, треви и храсти в посока на местността Чакалица. Атмосферните условия оказват огромно влияние върху ситуацията. Използват се високопроходими машини, тъй като на места наклонът е около 70 градуса, вода за гасене има - доброволци са изградили водоснабдителна линия, а също така в района има и резервоар.

Пожарът е на надморска височина от над 1800 метра, на места достига до и над 2000 метра надморска височина. Огнената стихия лумна на 28 август над симитлийското село Горно Осеново. През това време имаше дни, в които след битка по земя и въздух огънят за известно време бе локализиран, но по-късно силният вятър отново го разгаряше. Проблем за огнеборците е и труднодостъпният терен.