Д о стотинка ще похарча тези 120 лева за трапезата на Коледа. Веднъж да се отпуснем като хората и ние!

Това споделя 72-годишната пенсионерка Искра Станишева от Благоевград. Нейната пенсия от 620 лева попада под линията на бедност, което й дава право да получи коледната добавка от 120 лева.

Трапезата гълта 400 лв. на седмица!

НОИ започва изплащането на декемврийските пенсии и коледните добавки от днес. Около 536 000 души попадат под линията на бедност от 638 лева и поради тази причина получават право на допълнителните 120 лева за празниците.

Пенсията на Искра Станишева е малко над 620 лева и коледната добавка й е добре дошла, за да си напълни коледната трапеза.

Сметки

„Справяме се финансово благодарение на пенсията на съпруга ми, който е бивш миньор. Но всичко много поскъпна. Плащаме сметките, купуваме храна и лекарства, заделяме по малко и за внуците. За друго не стигат. Пари за екскурзии и за глезотии не остават от тази пуста инфлация“, твърди пенсионерката. Затова е категорична, че всички пари от коледната добавка ще похарчи за богата празнична трапеза навръх Коледа. Ще купи свински пържоли, любимите си бадеми, ще пазарува от скъпия кашкавал, ще има и от скъпите шоколадови бонбони, за да почерпи внуците. Все неща, които иначе не си позволява, защото всеки месец си правят сметката със съпруга й, за да им стигнат парите.

АНКЕТА НА „ТЕЛЕГРАФ“ СРЕД ПЕНСИОНЕРИ: Искат череши, но купуват лекарства!

„Не може да се получават толкова ниски пенсии – имам над 40 години трудов стаж по кухните на предприятия и институции. И накрая - мизерна пенсия. За пенсии пари все няма, а за заплати по над 20 000 лева и за още толкова бонуси на разни съдии и администрация има“, негодува Искра Станишева.

Минимална

74-годишният Фахредин Шевкедов от Сливо поле, Русенско, смята да похарчи цялата сума за внуците си. Той получава минималната пенсия в размер на 630,50 лева от началото на тази година. Работил е като шофьор в местното АПК, но с разтурянето на стопанствата останал без работа. Когато дошло време за пенсиониране, стажът не му достигал и взел първата си пенсия чак на 67-годишна възраст. Знае, че отговаря на условията да получи коледна добавка от 120 лева с декемврийската си пенсия.

„Трябва да видя, че са дошли, иначе не вярвам. И ако дойдат, лелееее, как ще ги изхарча тези пари за 30 дни – ще станат общо 750 лева“, шегува се Фахредин Шевкедов с нищожната сума, с която преживява.

Все пак се радва, че ще има възможност да даде на трите си внучки малко пари за празниците, защото иначе не би могъл да задели.

„Ще им дам по 40 лева, нека да си купят нещо с тях. Ще им кажа, че са от тези 120 лева, дето ни ги отпуска правителството. За себе си нищо няма да изхарча, ще карам, с каквото имам. Да знаят внучките ми, че ги давам от душа, защото не разполагам с много. А ако с тези 120 лева депутатите ще оправят бюджета, давам им ги, нека си наредят с тях и своето положение“, казва Фахредин.

Пазар

Пенсионерите от София пък вчера обикаляха Женския пазар, за да си осигурят евтина риба за Никулден и да си набележат изгодни покупки за коледната трапеза.

Трудно стига пенсията, с мъка стават нещата, споделя 76-годишният Младен Младенов, дошъл със съпругата си да вземе евтини ядки за празниците. Неговата пенсия е по-висока и затова няма право на коледна добавка. Но високите цени стряскат и него. „Ние сме над тази добавка, но трудно се справяме с пенсиите. Идваме, защото на тези щандове се продава най-евтино. Гледаме, че лешниците са станали 58 лева, преди бяха по 25-26 лева за кг. Двойно се увеличават цените. Който казва, че не се увеличават цените, заблуждава хората“, казва Младенов. Въпреки това задължително на Бъдни вечер семейството му ще сложи поне 7 блюда на масата.

Пенсията на 84-годишния Стоян също е над линията на бедност, а за Бъдни вечер е заделил бюджет от 50-60 лева. „Имам си вино, ракия, всичко. Подаръците сега отивам да ги купувам – винаги козметика избирам. За подаръци съм заделил някъде около 100 лева. Не получавам добавката, но смятам, че за всички пенсионери трябва да има. Много е скъпо всичко“, казва той. Преди това обаче ще празнува семейно Никулден с внуците, а за Коледа чака и сина си от чужбина.

Шаранът за Никулден по 8,50 лева килото

Пенсионери и по-млади хора се трупаха около щандовете за риба вчера на Женския пазар, за да си осигурят трапезата за Никулден.

Традиционният шаран, неизчистен и подходящ за пълнене с плънка, вървеше по 8,50 лева за килограм. Ако е изчистен обаче, цената скача на 12,50 лева. Котлетите от шаран пък се търгуват по 13,90 лева за кило. Малко по-евтини са котлетите от бял амур – по 12,50 лева. Много хора предпочитат този вид риба пред шарана, защото има много по-малко кости. Продаваше се и филе от сьомга по 29,90 лева за кило. За сравнение, в голям хипермаркет филето от сьомга върви на промоция по 33 лева за килограм, а от интернет може да се купи по 43 лева. Кефалът бе по 9 лв. за кг, бялата риба по 15 лв. Котлет от толстолоб струваше по 8 лева килото.