П резидентът Румен Радев хвърли политическа бомба и обвинi управляващите, че са нарушили закона с назначаването на Румен Спецов за особен търговски управител на „Лукойл“. На турнир по тенис в памет на ген.

Нейко Ненов държавният глава заяви, че самият акт по назначаването е незаконен и че правовата държава в България е под заплаха.

Радев обясни, че по закон избраният управител трябва да изготви подробен шестмесечен план и да го представи на Съвета по сигурността към МС. Но, по думите му, това изобщо не се е случило.

„Кога го изготви? Кога го одобриха? Той дори не е присъствал на съвета!“ – възмути се президентът.

Радев избухна срещу управляващите: Оправданията ви са несъстоятелни!

Според него нарушението е толкова крещящо, че крие риск от последващи правни катастрофи.

„Истинската криза не е в горивата. Истинската криза е в българската политика – и тя е много по-страшна“, отсече Радев.

Президентът наложи вето на промените в закона за „Лукойл”

Той продължи с тежки обвинения към властта: „Конституцията няма значение. Законите нямат значение. Управляващите погазиха всички правни, политически и морални норми.“

Предлагат шефа на НАП за особен управител на „Лукойл“

Назначението на Спецов дойде след заседание на Съвета по сигурността, на което министрите представиха доклади и формално одобриха кандидатурата. Въпреки това Радев твърди, че процесът е бил изцяло проформа.