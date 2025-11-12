Д ържавният глава Румен Радев наложи вето върху измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, във връзка с управлението на активите на "Лукойл" в България - рафинерията в Бургас.

Президентът счита, че промените в закона водят до подкопаване на правовия ред в страната, противоречат на основни европейски правни норми и пораждат висок риск за публичните финанси.

Днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова държавния глава да вземе решение по казуса възможно по-скоро и преди крайния срок за въвеждане на американските санкции - 21 ноември: "Единствено го моля да се произнесе сега дали ще пусне закона за "Лукойл", а не в последния момент. Ако наложи вето, да имаме време да го преодолеем, защото иначе има още една процедура. Делян Пеевски, Кирил Петков или Асен Василев няма да вземат рафинерията - ще вземем геостратегическо решения с нашите партньори", коментира Борисов.

Преди това държавният глава заяви, че ако целта на управляващите беше да не затворят рафинерията, досега щяха да са назначили особен управител.

Припомняме, че на 7 ноември, след становището на Министерството на финансите на САЩ, че компанията Gunvor Group е „марионетка на Русия”, народните представители приеха на първо и второ четене да разширят правомощията на така наречения особен управител, който да поеме ръководството над рафинерията в Бургас. Така целият контрол ще бъде в ръцете на държавата и всички решения ще се взимат след одобрението на Министерския съвет. Те няма да подлежат на спиране и съдебен контрол.

Държавата поема „Лукойл“!

На 30 октомври стана ясно, че дъщерното дружество на „Лукойл“, което управлява международните активи на групата, е получилo предложение от швейцарско-холандския търговец на енергоресурси Gunvor Group за неговото придобиване, и го е приело.

Радев избухна срещу управляващите: Оправданията ви са несъстоятелни!

Всичко започна, когато САЩ наложиха санкции на руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“ - първите рестрикции срещу Москва след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Мярката цели да ограничи приходите от руския петрол, които финансират войната срещу Украйна. Подобни санкции наложи и Великобритания, докато Европейският съюз обмисля разширяване на ограниченията срещу руските енергийни компании. На 21 ноември ще бъдат прекратени текущите сделки с "Лукойл".

Източник: NOVA