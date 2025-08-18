М инистерство на образованието предлага намаляване на часовете по чужд език от 18 на 16 часа в осми клас. Според просветния министър Красимир Вълчев така ще се запази възможността учениците в езиковите гимназии да се подготвят. Освен това МОН обмисля отпадане на Националното външно оценяване в 10 клас.

Ние сме предложили промени в рамковите учебни планове. Имахме разговори с директори на езикови гимназии и много от тях смятат, че промените са полезни за езикови гимназии, коментира Красимир Вълчев в Стара Загора, съобщи БНР.

В момента 18 от 35 часа в езикови гимназии са само по език, съответно учениците не учат история, физика, химия, биология.

Спират ада за седмокласниците!

"Опитваме се да премахнем това прекъсване в учебните планове. От друга страна сме предложили да не започват всички деца от нула, тоест да има възможност в осми клас да групират учениците в зависимост от нивото на владеене на езика“, посочи Вълчев. Той отбеляза, че в момента голяма част от осмокласниците в езиковите гимназии "буквално почиват“ през половината учебна година, тъй като са изучавали английски език от ранна детска възраст.

Той отбеляза, че това, което предлага образователното министерство, е да се ограничи малко езиковото обучение, да има диференцирана възможност и да се облекчат програмите за профилирана подготовка, за да се освободи време за общообразователните дисциплини.

РАДИКАЛНА РЕФОРМА В ОБРАЗОВАНИЕТО: Тръгваш на училище след тест по български!

В обсъждането на новата образователна структура са предвидени и други две дискусии, като едната от тях е за завършване на основното образование, каза още Красимир Вълчев. По думите му има много висока степен на съгласие, че то трябва да приключва по-късно.

"Другото е за националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити, ако имаме по-къс гимназиален етап, стои въпросът трябва ли да има външно оценяване в десети клас“, посочи той.

КАРАТ ОТ 4 ДО 12 КЛАС: Няма да се отпада от паралелки с математика

В заключение Вълчев коментира, че основните предизвикателства са свързани именно с учебните програми и подобряването на резултатите, най-вече по математика и природни науки, но и по български език и функционална грамотност.

Това е свързано с учебните планове, оценяването и допълнителната подготовка и квалификация на учителите, но всяка една от тези теми е голяма сама по себе си, каза още министърът по време на посещението си в Професионална гимназия по облекло и хранене "Райна Княгиня“.