Г олямата транспортна революция в София започва! Кметът Васил Терзиев получи мандат да преговаря с водещи български и европейски банки за инвестиционен заем от 400 милиона лева, с който ще бъдат закупени 250 чисто нови превозни средства за градския транспорт, обявиха от „Спаси София“.

„През 2024 г. приехме амбициозна програма за обновяване на автопарка за почти 1 милиард лева – днес правим следващата стъпка към реализацията ѝ“, заяви Борис Бонев.

Махат руските влакчета от метрото

Новите средства ще осигурят финансиране за вече обявени обществени поръчки, включващи:

18 нископодови трамвая за линии 20 и 22

40 нови трамвая за линии 1, 6, 8, 11 и 12

75 хибридни тролейбуса, движещи се и без контактна мрежа

70 автобуса на природен газ

50 модерни електробуса

Новите возила ще пристигат поетапно между 2026 и 2028 г., обещават от екипа на Терзиев.

„София има нужда от модернизация сега! Иначе това ще бъде първият мандат от 40 години, в който не е купено нито едно ново превозно средство“, предупреди Бонев.

Той подчерта, че с новите машини линии като 20 и 22 ще станат достъпни за трудноподвижни граждани, тролейбусният транспорт ще се разшири, а София ще може да си върне концесионираните автобусни линии.

„Това е най-голямата транспортна инвестиция в историята на столицата. Време е градът да диша по-чисто и да се движи по-бързо“, заключи Бонев.