Г олямата транспортна революция в София започва! Кметът Васил Терзиев получи мандат да преговаря с водещи български и европейски банки за инвестиционен заем от 400 милиона лева, с който ще бъдат закупени 250 чисто нови превозни средства за градския транспорт, обявиха от „Спаси София“.
„През 2024 г. приехме амбициозна програма за обновяване на автопарка за почти 1 милиард лева – днес правим следващата стъпка към реализацията ѝ“, заяви Борис Бонев.
Махат руските влакчета от метрото
Новите средства ще осигурят финансиране за вече обявени обществени поръчки, включващи:
- 18 нископодови трамвая за линии 20 и 22
- 40 нови трамвая за линии 1, 6, 8, 11 и 12
- 75 хибридни тролейбуса, движещи се и без контактна мрежа
- 70 автобуса на природен газ
- 50 модерни електробуса
Новите возила ще пристигат поетапно между 2026 и 2028 г., обещават от екипа на Терзиев.
„София има нужда от модернизация сега! Иначе това ще бъде първият мандат от 40 години, в който не е купено нито едно ново превозно средство“, предупреди Бонев.
КРИЗАТА С БОКЛУКА: СОС одобри заем до 9 милиона лева за закупуване на техника за чистене
Той подчерта, че с новите машини линии като 20 и 22 ще станат достъпни за трудноподвижни граждани, тролейбусният транспорт ще се разшири, а София ще може да си върне концесионираните автобусни линии.
„Това е най-голямата транспортна инвестиция в историята на столицата. Време е градът да диша по-чисто и да се движи по-бързо“, заключи Бонев.