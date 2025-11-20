Б лизо 4000 неизползвани и зарязани по улици и тротоари автомобили ще бъдат пометени от предстоящото разширяване на зоните за платено паркиране в София. Това заявиха за „Телеграф“ кметовете на най-засегнатите от мащабната експанзия райони.

В момента в районите с безплатно паркиране в София изоставените автомобили могат да се репатрират от общината по сложна и продължителна процедура. Тя също така може във всеки един момент да бъде спряна от собственика, като той сключи застраховка „Гражданска отговорност“ и да мине годишен технически преглед. Дори и колата да не може да мине такъв, процесът отнема минимум година и половина.

„В нашия район имаме подадена от граждани информация за над 1000 изоставени автомобили по обществени площи. След проверка установихме, че на условията за репатриране отговарят 800 коли. При цялото ни старание и активност за две години сме успели да репатрираме само 200 автомобила“, информира за „Телеграф“ кметът на район „Красно село“ Цвета Николаева. Според нея навлизането на платеното паркиране догодина ще ускори процеса многократно, като изоставените коли ще изчезнат за няколко седмици и ще освободят места за паркиране на живеещите.

За проактивност призова гражданите кметът на „Триадица“ Димитър Божилов, който вчера сутринта бе на поредна среща в квартал „Стрелбище“ с местни хора, които се борят за обособяване на повече паркоместа в района.

„Когато физически започнат да се разчертават местата за зелената зона, гражданите са изключително полезни, защото само те знаят за всички онези сиви петна, неличащи по регулационните карти, където може да се обособят паркоместа“, коментира Божилов.

Според него при въвеждането на зоната в „Иван Вазов“ преди няколко години местата по регулация са били 1200. „Търсихме, реагирахме на сигнали и насоки, обикаляхме с гражданите и в крайна сметка с общи усилия сега имаме 1600 места там“, каза Божилов. „Иван Вазов“ ще е и първият квартал, към който ще се насочат парите от винетките на местните още догодина, добави кметът. В „Стрелбище“ пък предстои облагородяването на местата под премахнатите 500 незаконни гаражни клетки.

За правото на постоянно паркиране по настоящ адрес пък ще се бори кметът на район „Слатина“ Георги Илиев. Съгласно гласуваните от Столичния общински съвет промени право на паркиране по местоживеене се добива само по постоянен адрес. Изключение е направено само за Студентски град, където местните ще могат да паркират и само с настоящ адрес.

„Не е нормално да трябва да сменяш личната си карта, за да можеш да паркираш там, където съвсем официално живееш, след като си се регистрирал с настоящ адрес. Това много ще затрудни хората с постоянен адрес извън София и официално ще внеса искане за промяна на това условие“, каза Илиев.

„Ако позволят паркиране по настоящ адрес, това ще има и ефект за хазната. Много наемодатели ще трябва да излязат на светло и да декларират наемите си“, добави още Илиев.

Изискването за постоянен адрес ще има огромно влияние върху пазара на наеми в съответните квартали, категорични са имотните експерти.

„В квартали като „Хаджи Димитър“, „Суха река“, „Лагера“, „Борово“, „Бели брези“, „Гоце Делчев“, „Стрелбище“, „Изгрев“, „Изток“ ще има натиск надолу върху наемите. Много наематели без постоянен адрес няма да могат да паркират вече колите си. Имоти без паркомясто ще станат по-трудни за отдаване, докато жилища с гараж и паркомясто ще се отдават значително по-бързо“, коментира за „Телеграф“ Деница Георгиева, административен директор в агенция за недвижими имоти.

Според нея наемодателите у нас трудно дават на наемателите си постоянен адрес, тъй като така наемът излиза на светло и трябва да се декларира. Ефект от това може да е масово изселване на наемателите с автомобили към кварталите „Люлин“, „Младост“, „Дружба“ и „Овча купел“, което може да повиши наемите там. Сегментът на гаражите и паркоместата ще бъде сред най-големите печеливши от промяната, прогнозира още Георгиева.

„В рамките на дни след медийното огласяване на разширяването на зоната забелязахме покачване на цените за продажба и наем на гаражи“, информира тя.

Омбудсманът поиска отмяна

Велислава Делчева поиска оттеглянето на новите зони и цени за паркиране в София. Тя се обърна към областния управител на София-град Стефан Арсов, председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и към кмета на Столичната община Васил Терзиев заради десетки жалби на столичани до институцията.

Според Делчева решението за зоните е взето без задълбочено обществено обсъждане. Омбудсманът казва и че общината не е дала ясна обосновка защо се налага поскъпването и разширяването на зоните.

Електричките под наем най-засегнати

Като един от най-големите кар шеринг оператори с изцяло електрически автомобили в света не приветстваме въвеждането на ограничения във времето за престой и паркиране в платените зони за електромобили, нито въвеждането на такса за бизнеси като нашия, без да се добавя стойност към предлаганата услуга. Това коментираха за „Телеграф“ от платформа за споделяне на ел коли.

Това неминуемо ще се отрази на цената, която потребителите заплащат и ще натовари бизнеса, добавиха оттам. Според платформата един техен автомобил се шофира от между 5 и 10 човека всеки ден, като повече от половината от тях имат достъп до личен или служебен автомобил, но избират да не го ползват.

„Това означава, че един наш автомобил замества между 3 и 6 лични автомобила в София или това са между 3000 и 6000 автомобила по-малко по улиците всеки ден“, казаха още от оператора.

