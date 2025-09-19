Д ве катастрофи с мотоциклетисти станаха тази сутрин в Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Първият сигнал е получен минути преди 8:00 часа за пътен инцидент на кръстовището на ул. "Гурко" и ул. "Иван Мирчев". По първоначална информация катастрофата е между лек автомобил, управляван от 36-годишен мъж, и мотоциклет с 68-годишен шофьор. Вторият е пострадал. Оказана му е медицинска помощ и е освободен.

Вторият инцидент е станал минути по-късно на кръстовището на бул."Славянска" и бул."Митрополит Методий Кусев". Ударили са се мотоциклет, управляван от 38-годишна жена, и лек автомобил, зад чийто волан стои 35-годишен мъж. Дамата е пострадала, но е освободена след преглед.

Водачите и при двата инцидента са тествани за употреба на алкохол и са отчетени отрицателни резултати.

Източник: БТА