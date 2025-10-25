И стински удар срещу контрабандата на ГКПП „Капитан Андреево“! Митнически и гранични служители спряха товарен камион с чужда регистрация, пристигнал от Турция през нощта на 23 октомври.

Водачът – беларусин – представил документи за превоз на МДФ плоскости до Чехия, но проверката показала друго…

Между 559 дървени плоскости били укрити цели 6 158 000 къса контрабандни цигари без бандерол!

Стойността на тютюневата контрабанда надхвърля 2,3 милиона лева!

Разследването вече е в ход под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. Делото е поето от митнически инспектор от ТД „Митница Бургас“.

Българските власти определят случая като един от най-големите удари срещу нелегалния трафик на цигари за последните години.