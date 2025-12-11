Т рима мъже пострадаха при як кютек пред магазин в Стара Загора.
Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.
По първоначална информация на улица пред магазин в областния град е възникнал скандал между трима мъже на 57, 43 и 20 г., който е прераснал в сбиване.
Всички те са пострадали - получили са различни наранявания.
На място е пристигнал и медицински екип, тримата мъже са обслужени амбулаторно и са освободени.
Мястото е посетено и от полицейски екип.
Работата по изясняване на фактите по случая продължава.
Източник: БТА