Т рима мъже пострадаха при як кютек пред магазин в Стара Загора.

Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

По първоначална информация на улица пред магазин в областния град е възникнал скандал между трима мъже на 57, 43 и 20 г., който е прераснал в сбиване.

Всички те са пострадали - получили са различни наранявания.

На място е пристигнал и медицински екип, тримата мъже са обслужени амбулаторно и са освободени.

Мястото е посетено и от полицейски екип.

Работата по изясняване на фактите по случая продължава.

Източник: БТА