И нфлуенсър боде непознати за гледания.

Френският TikTok-ър Амин Мохито (истинско име Илан М.) беше осъден на 12 месеца затвор, от които шест ще излежи ефективно, заради серия видеа, в които се преструва, че прави инжекции на случайни минувачи в Париж.

27-годишният мъж публикува клипове в социалната мрежа, в които „инжектира“ непознати с празна спринцовка с поставена капачка. Въпреки че не е нанесъл физическа вреда, прокуратурата подчерта, че действието е предизвикало силен страх, а някои от жертвите са потърсили психиатрична помощ. Една жена споделя, че е вярвала, че е заразена с вирус.

„Имах лошата идея да копирам това, което видях онлайн“, каза Илан пред съда. „Не мислех, че ще навреди на някого. Мислех само за себе си.“

Въпреки молбите за снизхождение от адвоката му, съдът прецени, че клиповете са насърчили тревожна тенденция и са допринесли за обществена паника. Останалите шест месеца от присъдата са условни, писа odditycentral.com.