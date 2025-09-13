М ощна експлозия разтърси испанската столицаенформират El Mundo и Reuters.

Взривът е станал в 15:01 ч. местно време в бар на улица „Кале Мануел Марото“ номер 3, в мадридския квартал Пуенте де Валекас,

Esta tarde, un bar en la calle Manuel Maroto estalló dejando 14 heridos, uno en estado grave. 17 dotaciones de Bomberos y 13 unidades del Samur están trabajando en la zona.

Той е засегнал горната част на жилищната сграда и е оставила общо 25 ранени, трима от които сериозно, а други двама потенциално сериозно, според „Emergencias Madrid“.

Осемнадесет пожарникари от Общинския съвет на Мадрид работят на мястото на инцидента, продължавайки усилията по разчистване на развалините, заедно с 13 екипа на SAMUR

#Explosión en un bar c/Manuel Maroto #PuenteVallecas.@SAMUR_PC y #SUMMA112 han atendido a 14 heridos, uno de ellos grave.



La policía regula el tráfico en la zona.

Гражданска защита и служители на Summa 112 издирват хора, заклещени в развалините в този популярен квартал.

Пожарникарите разчистват отломките на ръка поради нестабилността на сградата, тъй като би било опасно да се вкарва техника.

Медицински екипи от SAMUR-PC и Summa 112 са оказали помощ на жертвите на експлозията, 16 от които са в леко състояние.

Almenys 21 ferits, tres de gravetat, en l'explosió d'un bar a Vallecas



L'esclat ha afectat també l'edifici on es troba el bar i les autoritats n'investiguen les causes



⬇ Més informació:https://t.co/oHumYjBPpG pic.twitter.com/JmAL7CVlvv — À Punt NTC (@apuntnoticies) September 13, 2025

Районът остава отцепен от Националната полиция и Общинската полиция, докато продължават охранителните дейности и разчистването на отломките в засегнатата сграда. Пристигнали са и водачи на кучета, за да издирват изчезнали лица, както и служители от звеното за дронове на Общинската полиция.

Първоначалните хипотези сочат, че е имало газова експлозия в заведението, която е засегнала горния етаж, който е бил разрушен и се е срутил, като всички отломки са паднали в бара. Първоначалните данни сочат, че няма риск от срутване.

Засегнатият от пожара бар е Mis Tesoros, разположен до заведение, което е било наето в нелегална зона. Някои хора казват, че експлозията е възникнала в заведението.