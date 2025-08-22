В еликобритания си изцапа ръцете с кръв. Руски дисидент, протестирал срещу войната в Украйна, е намерен мъртъв, след като опитът му да поиска убежище във Великобритания е отхвърлен.

26-годишният Александър Фролов почина, след като му бе отказано от Лондон да получи сигурен дом в GB. Било му казано, че ще трябва да чака повече от година, за да обжалва, въпреки страха си от затвор, ако се върне в Русия.

Приятели на 26-годишния Фролов, който бе активен участник в антивоенни протести и събираше пари за помощ на Украйна, смятат, че се е самоубил, след като изпада в депресия заради отказа.

Фролов напуска Русия преди пълномащабното нахлуване в Украйна и се отправя към Великобритания с виза за сезонен работник, пише Bulnews.

След нахлуването той отказва да участва във войната и отказва да се върне в Русия, като вместо това посвещава усилията си на политически активизъм във Великобритания.

Руското демократично общество, лондонска група за руснаци във Великобритания, които се противопоставят на режима на президента Путин и войната в Украйна, заявява, че Фролов се е включил като доброволец за благотворителност в Лондон, раздавайки "не само храна, но и топлина, внимание и човешко съчувствие" на нуждаещите се.

Обществото заяви още: "Александър беше отдаден противник на режима на Путин, доброволец, който отделяше времето си, за да помага на другите, и постоянно присъстваше на антивоенни протести. Александър вярваше във възможността за свободна и демократична Русия и се надяваше един ден да се върне към нея. Той знаеше как да се наслаждава на всеки ден, намираше причина да се шегува дори в трудни моменти, не се страхуваше да се смее на себе си и заразяваше околните с тази лекота."

Михаил Ходорковски, бивш олигарх в изгнание, чиято организация "Руски антивоенен комитет" помогна да се плати погребението, а тялото на Фролов да бъде върнато в Русия, каза, че не се е срещал с Фролов, но е чул за случая му чрез руската диаспора в Лондон.

Ходорковски, който беше обявен в руския списък за издирване заради коментарите си, противопоставящи се на войната в Украйна, каза, че Фролов е "изпаднал в дълбока депресия“, след като му е било отказано правото да остане във Великобритания.

Той призова за промяна на правилата за политическо убежище и каза, че системата за кандидатстване е твърде тясна, казвайки пред Times Radio.

*Източник: Bulnews