Ж ителка на Стара Загора стана обект на странен и неприятен инцидент – автомобилът ѝ е залят с олио, като вероятната причина е претенция за паркомясто пред жилищен блок.

Потърпевшата публикува в социалните мрежи снимки и гневен коментар: „Само искам да попитам на кого преча, видимо колата ми не е централно пред входа, не преча на влизането. Тук винаги се е спирало така, защото местата са малко. Но никъде не видях абонамент или бащино име. Защо предното ми стъкло е залято с олио? То не беше чупене на чистачки, дране с ключове – ставате все по-иновативни.“

Жители на града осъдиха вандалската проява, а други отбелязаха, че липсата на достатъчно паркоместа в кварталите често води до конфликти между съседи, предаде Glasnews.