М отоциклетист на 33 години е настанен в болница с опасност за живота след катастрофа в Стара Загора снощи.

Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал на Т-образно кръстовище между бул. „Св. Патриарх Евтимий“ и ул. „Промишлена“ малко преди 21:30 часа.

По първоначална информация е настъпил сблъсък между лек автомобил "Ситроен", управляван от 38-годишен мъж, и мотоциклет "Сузуки“.

Водачът на лекия автомобил е дал отрицателни проби за алкохол и наркотици.

Поради невъзможност мотористът бъде тестван за алкохол и за употребата на наркотични вещества е взета кръв за изследване.

Източник: БТА