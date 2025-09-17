М отоциклетист на 33 години е настанен в болница с опасност за живота след катастрофа в Стара Загора снощи.
Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.
Инцидентът е станал на Т-образно кръстовище между бул. „Св. Патриарх Евтимий“ и ул. „Промишлена“ малко преди 21:30 часа.
По първоначална информация е настъпил сблъсък между лек автомобил "Ситроен", управляван от 38-годишен мъж, и мотоциклет "Сузуки“.
Водачът на лекия автомобил е дал отрицателни проби за алкохол и наркотици.
Поради невъзможност мотористът бъде тестван за алкохол и за употребата на наркотични вещества е взета кръв за изследване.
Източник: БТА