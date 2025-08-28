Ш окиращи детайли около драмата с учителя по физическо Христо Кирев и връзката му с 13-годишна негова ученичка.

Арестуваха учител за педофилия с ученичка в София!

Колко ще лежи в затвора арестуваният учител, хванат с ученичка?

По думите на неговия адвокат, инициативата за контакта дошла от момичето, а не от мъжа, пише "Марица".

Адвокат Петър Чалъмов, твърди, че двамата са се срещали в продължение на 6-7 месеца, като при срещите си главно са говорели за книги, а сексуалната им връзка е продължила само 20 дни.

Въпреки това, клиентът му ще признае вината си и ще се надява на условна присъда.

Адвокатът уточнява още, че законът, по който съдят клиента му , е твърде стар - от 1968 година, а както било известно, „на 13 и половина години половата система на момичетата е развита“.

Софийският районен съд остави в ареста учителя от София, който е обвинен в сексуална връзка с малолетно момиче. Това съобщи след заседанието прокурор Йордан Стоянов.

Във вторник Софийската районна прокуратура привлече 31-годишния учител към наказателна отговорност за сексуално престъпление спрямо момичето.

Обвинението към мъжа е, че през юни и юли тази година в хостел в столицата е извършил сексуално престъпление спрямо дете, ненавършило 14-годишна възраст, ученичка в същото училище.

След заседанието адвокатът на задържания съобщи, че мъжът ще признае вината си, за да получи условна присъда с изпитателен срок.

Задържаният мъж ще обжалва наложената му мярка за неотклонение, добави защитникът му.

Чалъмов пусна бомба и с новината, че родителите на девойката знаели за връзката ѝ с учителя Христо Кирев.

Въпреки това, първоначалният сигнал до властите не е подаден от тях, а от училището.

Едва на по-късен етап и родителите са сигнализирали за случая.

Както вече стана известно, Христо Кирев е бивш футболист, който е играл за "Струмска Слава", "Литекс" и "Спартак" - Плевен.

Кирев бе задържан на 25 август от служители на Първо РПУ.

Делото за определяне на мярката му за неотклонение се проведе при закрити врата.