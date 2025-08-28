Е ндометриозата е едно от най-често срещаните заболявания на женската репродуктивна система. Според Световната здравна организация (СЗО) приблизително 10% от жените в репродуктивна възраст страдат от заболяването.

В този случай тъканите на ендометриума (вътрешната лигавица на тялото на матката) растат извън маточната кухина. Заболяването се проявява със симптоми, които е трудно да се пропуснат. Това са силна болка по време на менструация, полов акт, изхождане и/или уриниране, хронична тазова болка, подуване на корема, гадене, повишена умора. Но заболяването може да бъде и асимптоматично. Лекарите наричат това състояние „тиха“ ендометриоза и тя е не по-малко сериозна от „шумния“ си аналог. Ето 4 симптома, които могат да послужат като предупреждение:

1. Проблеми с фертилитета

Известно е, че ендометриозата причинява образуване на белези във фалопиевите тръби, което може да попречи на зачеването или да причини проблеми с имплантирането на оплодена яйцеклетка в матката. Ако няма остра болка, но са се появили проблеми със зачеването, това е причина да се прегледате.

2. Хормонален дисбаланс

Известно е, че ендометриозата уврежда хормоналното здраве и при латентна ендометриоза кръвният тест може да е единственият начин да се установи, че нивата на хормоните са извън ред. Много високи нива на естроген и ниски нива на прогестерон може да са индикатор за заболяването.

3. Кисти на яйчниците

Кистите на яйчниците също са асимптоматични в повечето случаи. Но ако вашият лекар ги открие на рутинен ултразвук, това може да сигнализира и за ендометриоза.

Според лекарите тези кисти не изглеждат като типичните кисти на яйчниците и са пълни със стара кръв, което им придава кафеникав вид.

4. Други хронични заболявания

Според проучване от 2019 г. жените с ендометриоза често имат автоимунни заболявания или други хронични заболявания, като непоносимост към глутен, диабет, улцерозен колит, ревматоиден артрит, болест на Хашимото и други заболявания на щитовидната жлеза.

Ако страдате от проблеми с щитовидната жлеза или хронична умора, не е зле да си запишете час при вашия акушер-гинеколог, за да се уверите, че не се сблъсквате с ендометриоза (или да я откриете рано).

Автор: Цвета Дилова